Peszkov szerint a Kreml kész „akár már holnap” tárgyalni Steven Witkoffal, az amerikai elnök különmegbízottjával, és Jared Kushnerrel, Donald Trump amerikai elnök vejével, őket mindig szívesen látják Moszkvában. Közölte, hogy egyelőre nincs konkrét időpontja a látogatásnak, amelynek homlokterében az orosz-ukrán háború békefolyamatának megvitatása lenne.
Kreml: Putyin és Zelenszkij csak a békemegállapodás véglegesítése céljából találkozhat
Csakis az ukrajnai válságot rendező megállapodás véglegesítése érdekében lenne lehetséges egy találkozó Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán a Vesztyi hírszolgálatnak.
A szamarai régióbeli Szizrany ellen szerdára virradóra végrehajtott ukrán dróntámadást kommentálva a szóvivő azt hangoztatta, hogy a „különleges hadművelet” céljainak elérése be fogja biztosítani Oroszországot a „kijevi rezsim” terrorfenyegetései ellen.
Az év eleje óta három orosz-amerikai-ukrán tárgyalási fordulót tartottak az ukrajnai rendezésről, az utolsó február 17-18-án Genfben zajlott le. A Kreml szóvivője korábban azt mondta, hogy a békefolyamat szünetel a Közel-Keleten kialakult helyzet miatt.
Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)
