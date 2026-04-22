Ukrán drónok vették célba április 22-ére virradó éjszaka az oroszországi Szizrany városát és környékét – jelentették orosz Telegram-csatornák.
Pusztító ukrán támadás: gyerekek is megsérültek az orosz városra zúduló drónoktól
Hajnali robbanások törték meg a csendet Szizranyban: lakóépületek rongálódtak meg, több ember – köztük gyermekek is – megsérült egy feltételezett dróntámadásban. A beszámolók szerint az ukrán erők ismét mélyen orosz területen csaptak le, miközben a konfliktus egyre inkább kiterjed a civil környezetre is.
A közösségi médiában megjelent fotók és videók több megrongálódott lakóépületet mutatnak, miközben arról is beszámoltak, hogy drónok roncsai hullottak a városra. A hangos robbanásokat helyi idő szerint hajnali 3 óra körül hallották először.
A regionális ügyészség közlése szerint 11 ember – köztük két gyermek – megsérült, miután az egyik épület bejárata beomlott.
– számolt be a Kyiv Independent.
Az ukrán hadsereg eddig nem kommentálta a feltételezett támadást.
Egyelőre nincs információ arról, hogy a szizranyi olajfinomítót találat érte volna. A támadás konkrét célpontja egyelőre nem ismert. A mostani akció egy nappal azután történt, hogy
az ukrán erők április 21-ére virradó éjszaka csapást mértek a szamarai olajelosztó állomásra, amely kulcsszerepet játszik az ország olajszállításában.
A Szamara megye – amely mélyen az orosz területen fekszik, és gyakran válik támadások célpontjává – mintegy 750 kilométerre található az ukrán–orosz határtól.
Kijev az elmúlt hónapokban fokozta az orosz olajipari infrastruktúra elleni csapásokat, azzal a céllal, hogy csökkentse a Kreml egyik legfontosabb bevételi forrását.
Borítókép: Lángoló házak dróntámadást követően (Fotó: AFP)
