Az Európai Unió több olyan orosz szervezettel szemben hozott szankciós intézkedéseket, amelyeket propaganda és félrevezető információk terjesztésével hoztak összefüggésbe. Moszkva ezzel szemben azt állítja, hogy az uniós vezetés politikai érdekből cselekszik, és eltúlozza az orosz fenyegetést. Brüsszel két szervezetet vett célba: a kedden bejelentett döntés a Euromore médiaplatformra, valamint a Külföldön Élő Honfitársak Jogainak Támogatásáért és Védelméért Alapítványra (Pravfond) vonatkozik. A testület álláspontja szerint például a Pravfond jogi és elemzői munkáját rendszeresen felhasználták a Kreml dezinformációs kampányainak alátámasztására – számolt be róla az Origo az Independent cikkére hivatkozva.

Brüsszel – az orosz propaganda elleni küzdelem jegyében – fokozza a szankciós nyomást Moszkván

A korlátozások értelmében az érintett szervezetek vagyonát befagyasztják, és az EU állampolgárainak, illetve cégeinek tilos pénzt vagy bármilyen gazdasági erőforrást biztosítani számukra. Moszkva visszautasítja az állításokat, és azzal érvel, hogy az uniós vezetők politikai haszonszerzés miatt nagyítják fel az orosz fenyegetést. Orosz tisztviselők szerint az EU rendszeresen korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát azzal, hogy betilt olyan médiaplatformokat, amelyek nem az európai narratívát képviselik.