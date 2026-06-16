Magyar Péter hallgat arról, hogy a kormány kivezetné a kamatstopot

Magyar Péter személyeskedve a világ leggyávább magyarjának nevezte Orbán Balázst, aki szerinte meggyalázta az 1956-os hősöket, akiknek szerinte az ellenzéki politikus tagadja a hősiességét. A kormányfő ezután az 1956-os mártírok neveit sorolta, amit felállva hallgattak a képviselők.

Csörtével kezdődött az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvényjavaslat tárgyalása

A napirend előtti felszólalások után a képviselők szavaztak a napirendről, amely tartalmazza az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. Magyar Péter ügyrendi felszólalásában arról beszélt, hogy a fideszesek leszavazták, hogy a parlamentben sürgősséggel tárgyalják meg azt a törvényjavaslatot. Bóka János, a Fidesz képviselője szintén ügyrendi felszólalásában leszögezte:

a kormány azért akarja gyorsan tárgyalni a javaslatot, mert nem akarják, hogy emberek valóban megismerjék a 110 oldalas javaslat részleteit.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)