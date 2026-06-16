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Magyar Péter hallgat arról, hogy a kormány kivezetné a kamatstopot

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A miniszterelnök a frakciók napirend előtti felszólalásaira válaszol a parlamentben. Szó esett a kamatstop kivezetéséről, az iskolákat érintő átalakítási tervekről, valamint arról is, hogy a Tisza embertelen eszközökkel építene emberséges Magyarországot. Nem meglepő módon Magyar Péter mindegyik témában csak mellébeszélt, személyeskedett és kitért a konkrét válaszadás alól.

Máté Patrik
2026. 06. 16. 10:13
Fotó: Havran Zoltán
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Magyar Péter személyeskedve a világ leggyávább magyarjának nevezte Orbán Balázst, aki szerinte meggyalázta az 1956-os hősöket, akiknek szerinte az ellenzéki politikus tagadja a hősiességét. A kormányfő ezután az 1956-os mártírok neveit sorolta, amit felállva hallgattak a képviselők.

Csörtével kezdődött az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvényjavaslat tárgyalása

A napirend előtti felszólalások után a képviselők szavaztak a napirendről, amely tartalmazza az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. Magyar Péter ügyrendi felszólalásában arról beszélt, hogy a fideszesek leszavazták, hogy a parlamentben sürgősséggel tárgyalják meg azt a törvényjavaslatot. Bóka János, a Fidesz képviselője szintén ügyrendi felszólalásában leszögezte: 

a kormány azért akarja gyorsan tárgyalni a javaslatot, mert nem akarják, hogy emberek valóban megismerjék a 110 oldalas javaslat részleteit.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)

 

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