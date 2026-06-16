A migrációt a nemzetállamok elleni fegyverként használják

Ezek az adatok nem azt jelentik, hogy „minden bevándorló bűnöző”, de azt igen, hogy a tömeges, szelektálatlan bevándorlás – különösen kulturálisan távol álló, gyakran fiatal férfiakból álló csoportokból – mérhető biztonsági kockázatot jelent.
Nagy-Britanniában, Franciaországban, Svédországban és Németországban egész városrészek alakultak ki, ahol a helyi törvények helyett a klán- vagy vallási normák uralkodnak. Svédország korábban a jóléti állam mintaképe volt – ma a bandaháborúk és integrációs kudarc miatt küzd.
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