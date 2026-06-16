A migrációt a nemzetállamok elleni fegyverként használják

Magyarország ezzel szemben más utat választott. A 2015-ös válság idején szigorú határvédelmet épített, minimálisra csökkentette a nemkívánatos bevándorlást, és megőrizte kulturális kohézióját. Eredmény: alacsonyabb bűnözési ráta a nyugati átlaghoz képest, stabil társadalom. Truss kijelentései és a statisztikák azonban egyértelműen arról árulkodnak, hogy Európának a fennmaradáshoz vissza kell térnie a józan ész útjára.

Borítókép: Liz Truss volt brit miniszterelnök (Fotó: AFP)