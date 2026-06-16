Nagy-BritanniaEurópamigrációLiz Truss

A migrációt a nemzetállamok elleni fegyverként használják

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Liz Truss volt brit miniszterelnök nemrég interjút adott, amelyben komoly figyelmeztetést intézett egész Európához a bevándorlás kapcsán. A politikus szerint Nagy-Britanniában és a kontinens más részein is a tömeges migrációt fegyverként használják bizonyos csoportok a nemzetállamok gyengítésére.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 10:20
Fotó: BRANDON BELL Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Ezek az adatok nem azt jelentik, hogy „minden bevándorló bűnöző”, de azt igen, hogy a tömeges, szelektálatlan bevándorlás – különösen kulturálisan távol álló, gyakran fiatal férfiakból álló csoportokból – mérhető biztonsági kockázatot jelent.

Nagy-Britanniában, Franciaországban, Svédországban és Németországban egész városrészek alakultak ki, ahol a helyi törvények helyett a klán- vagy vallási normák uralkodnak. Svédország korábban a jóléti állam mintaképe volt – ma a bandaháborúk és integrációs kudarc miatt küzd.

Magyarország ezzel szemben más utat választott. A 2015-ös válság idején szigorú határvédelmet épített, minimálisra csökkentette a nemkívánatos bevándorlást, és megőrizte kulturális kohézióját. Eredmény: alacsonyabb bűnözési ráta a nyugati átlaghoz képest, stabil társadalom. Truss kijelentései és a statisztikák azonban egyértelműen arról árulkodnak, hogy Európának a fennmaradáshoz vissza kell térnie a józan ész útjára. 

Borítókép: Liz Truss volt brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

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