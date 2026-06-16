Nagy-BritanniaoktatásNigel Faragemunkásosztálybevándorlás

A fehér diákok a brit oktatási rendszer legnagyobb vesztesei + videó

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Egy független kutatás szerint éppen azok a brit diákok teljesítenek a legrosszabbul, akikről a legkevesebb szó esik. Miközben a figyelem gyakran az etnikai kisebbségek helyzetére irányul, a számok azt mutatják, hogy a munkásosztálybeli fehér diákok maradnak le leginkább társaik mögött. Csaknem kétszer akkora arányban hiányoznak az iskolából, és jóval nagyobb részük szorul speciális fejlesztésre, mint más tanulók. A jelenségre már évek óta figyelmeztetnek a szakértők, és hasonló megállapításokra jutottak német kutatások is.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 4:00
Éppen azok a diákok teljesítenek a legrosszabbul, akikről a legkevesebb szó esik Forrás: AFP
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Tabutéma lett a fehér diákok kudarca

Bár a média ritkán foglalkozik a témával, és a politikusok sem beszélnek róla gyakran, régóta ismert tény, hogy a fehér munkásosztálybeli diákok, különösen a fiúk, tanulmányi eredményeikben elmaradnak más csoportoktól. Egyesek, köztük Peter Edwards, az Oxfordi Egyetem korábbi professzora szerint 

ennek egyik oka az lehet, hogy a téma tabunak számít a kormányzati körökben.

Úgy véli, Nagy-Britanniában politikailag inkább a nők és az etnikai kisebbségek helyzetéről esik szó, miközben a fehér munkásosztály problémái háttérbe szorulnak. Edwards professzor már 2020-ban arra figyelmeztette a brit parlamentet, hogy ha nem kezelik a problémát, annak súlyos társadalmi és gazdasági következményei lehetnek. Szerinte fennáll a veszélye annak, hogy az ország egy tartósan hátrányos helyzetű réteget nevel ki, különösen akkor, ha más csoportok továbbra is különféle esélyegyenlőségi programokból profitálnak.

Ez könnyen egy lefelé tartó ördögi spirál lehet. Rendkívül fontos, hogy ne csak a fehér munkásosztálybeli fiúkban rejlő hatalmas, kihasználatlan lehetőségeket ismerjük fel, hanem azt a valós veszélyt is, hogy mindez hosszú távon megbontja a társadalom egyensúlyát

– fogalmazott.

Csak Nigel Farage ígért megoldást

A nagyobb pártok közül egyedül Nigel Farage Reform UK pártja ígérte meg, hogy felszámolja a fehéreket érő hátrányos megkülönböztetést Nagy-Britanniában. Suella Braverman, a Reform UK oktatási kérdésekkel foglalkozó politikusa kijelentette, hogy a reformkormány hatályon kívül helyezné az Egyenlőségi Törvényt. Véleménye szerint a törvény intézményesíti a DEI-szemléletet a közszférában, mert arra kötelezi a köztisztviselőket, hogy a kisebbségi csoportokat másként kezeljék. Braverman azt a szemléletet is bírálta, amely az etnikai kisebbségek felemelésére helyezi a hangsúlyt. A múlt hónapban úgy fogalmazott:

A kisebbségi közösségek iránti túlzott megfelelési kényszer háttérbe szorította a fehér munkásosztálybeli fiúkat és családjaikat. Amikor az angol gyerekeket arra tanítják, hogy a bőrszínük miatt szégyelljék magukat és a hazájukat, és arra ösztönzik őket, hogy kérjenek bocsánatot a »kiváltságaikért«, csoda-e, hogy sokan értéktelennek érzik magukat, és rosszabbul teljesítenek az iskolában?

– tette fel a kérdést.

A tanárok más mérce alapján osztályozzák a migránsok dolgozatait

Hasonló problémák merültek fel Németországban is. Egy tavaly ismertetett kutatás szerint 

a tanárok sok esetben kedvezőbben értékelik a migráns hátterű vagy szociálisan hátrányos helyzetű diákokat, mert támogatásra szoruló csoportként tekintenek rájuk. 

A kutatók szerint ez torzíthatja a teljesítmények megítélését. A szakértők szerint a növekvő nyelvi és tudásbeli különbségek egyre nagyobb terhet rónak az iskolákra, különösen azokon a településeken, ahol magas a migrációs hátterű tanulók aránya.

A tanárok sok esetben kedvezőbben értékelik a migráns hátterű vagy szociálisan hátrányos helyzetű diákokat
A tanárok sok esetben kedvezőbben értékelik a migráns hátterű vagy szociálisan hátrányos helyzetű diákokat Fotó: AFP

„Nem lehet meghalni a tanításban” – sokkoló erőszakhullám söpör végig a francia közoktatáson

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy egyre súlyosabb méreteket ölt a pedagógusok elleni iskolai erőszak Franciaországban. 

A jelenség mögött gyakran a családokkal kiéleződő konfliktusok állnak, amelyeket sokszor alaptalan, rágalmazó vádak szítanak, és ezek a tanárok mindennapjait is megnehezítik. 

A probléma súlyosságát jól mutatja Samuel Paty esete: a pedagógust 2020-ban egy iszlamista a nyílt utcán fejezte le, miután diákjai valótlanságokat terjesztettek róla és rasszistának bélyegezték.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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