A fehér diákok a brit oktatási rendszer legnagyobb vesztesei + videó

White working class boys let down by system, stats suggest.. pic.twitter.com/4pYn5PSGvM — WeGotitBack 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧🇺🇸 (@NotFarLeftAtAll) June 14, 2026

Tabutéma lett a fehér diákok kudarca

Bár a média ritkán foglalkozik a témával, és a politikusok sem beszélnek róla gyakran, régóta ismert tény, hogy a fehér munkásosztálybeli diákok, különösen a fiúk, tanulmányi eredményeikben elmaradnak más csoportoktól. Egyesek, köztük Peter Edwards, az Oxfordi Egyetem korábbi professzora szerint

ennek egyik oka az lehet, hogy a téma tabunak számít a kormányzati körökben.

Úgy véli, Nagy-Britanniában politikailag inkább a nők és az etnikai kisebbségek helyzetéről esik szó, miközben a fehér munkásosztály problémái háttérbe szorulnak. Edwards professzor már 2020-ban arra figyelmeztette a brit parlamentet, hogy ha nem kezelik a problémát, annak súlyos társadalmi és gazdasági következményei lehetnek. Szerinte fennáll a veszélye annak, hogy az ország egy tartósan hátrányos helyzetű réteget nevel ki, különösen akkor, ha más csoportok továbbra is különféle esélyegyenlőségi programokból profitálnak.

Ez könnyen egy lefelé tartó ördögi spirál lehet. Rendkívül fontos, hogy ne csak a fehér munkásosztálybeli fiúkban rejlő hatalmas, kihasználatlan lehetőségeket ismerjük fel, hanem azt a valós veszélyt is, hogy mindez hosszú távon megbontja a társadalom egyensúlyát

– fogalmazott.