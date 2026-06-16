Keir Starmervádlottukrángyújtogatás

Starmer-ügy: súlyos ítélet született!

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Ki állhat a brit miniszterelnökhöz köthető ingatlanok elleni gyújtogatások mögött? A londoni bíróság bűnösnek talált egy 22 éves ukrán férfit, aki a vád szerint egy „EL Money” néven ismert Telegram-felhasználó megbízásából hajtotta végre a támadásokat. A titokzatos megbízó kiléte továbbra sem ismert.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 10:30
Keir Starmer (Fotó: AFP)
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Az egyik támadás egy észak-londoni, Keir Starmerhez köthető ingatlant érintett. Egy másik esetben annál a háznál keletkezett tűz, ahol a brit miniszterelnök korábban élt, és ahol jelenleg is a sógornője lakik. A harmadik incidens során egy Toyota személyautó gyulladt ki, amely korábban Starmer tulajdonában volt.

Lavrinovicsot és a 27 éves Stanislav Carpiucot gyújtogatásra irányuló összeesküvés miatt is bűnösnek mondták ki. A harmadrendű vádlottat, a 35 éves Petro Pocsinokot ugyanebben a vádpontban felmentették. Az ítéletet pénteken hirdetik ki.

A tárgyaláson elhangzott, hogy Lavrinovics egy „EL Money” nevű Telegram-felhasználótól kapott utasításokat és pénzt. A profil orosz és ukrán nyelven kommunikált vele, de az ügyészek nem nevezték meg, hogy szerintük ki vagy milyen szervezet állhatott mögötte.

A londoni terrorelhárítás vezetője, Helen Flanagan ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nyomozás során nem találtak bizonyítékot arra, hogy Oroszország vagy bármely állami szereplő állt volna a támadások mögött.

Vallomásában Lavrinovics azt állította, hogy nem ismerte Keir Starmert, és a pénz miatt vállalta el a feladatot, mivel beteg édesapját akarta támogatni. A bíróságon bemutatott üzenetek szerint a gyújtogatások után megbízója arra utasította, hogy hagyja el Nagy-Britanniát, és szükség esetén egy előre meghatározott jelszóval kérjen jogi segítséget.

Frank Ferguson, a koronaügyészség terrorellenes és különleges ügyekért felelős vezetője az ítélet után úgy fogalmazott: a miniszterelnökhöz köthető ingatlanok és jármű elleni szándékos gyújtogatások súlyos veszélyt jelentettek, és túlmutatnak az egyszerű rongáláson, mivel céljuk a megfélemlítés és a közbizalom aláásása volt.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

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