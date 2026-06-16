Starmer-ügy: súlyos ítélet született!

Az egyik támadás egy észak-londoni, Keir Starmerhez köthető ingatlant érintett. Egy másik esetben annál a háznál keletkezett tűz, ahol a brit miniszterelnök korábban élt, és ahol jelenleg is a sógornője lakik. A harmadik incidens során egy Toyota személyautó gyulladt ki, amely korábban Starmer tulajdonában volt.

Lavrinovicsot és a 27 éves Stanislav Carpiucot gyújtogatásra irányuló összeesküvés miatt is bűnösnek mondták ki. A harmadrendű vádlottat, a 35 éves Petro Pocsinokot ugyanebben a vádpontban felmentették. Az ítéletet pénteken hirdetik ki.

A tárgyaláson elhangzott, hogy Lavrinovics egy „EL Money” nevű Telegram-felhasználótól kapott utasításokat és pénzt. A profil orosz és ukrán nyelven kommunikált vele, de az ügyészek nem nevezték meg, hogy szerintük ki vagy milyen szervezet állhatott mögötte.