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Balatoni fagyi árkörkép, vannak kirívó példák

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A nyári szezon közeledtével ismét élénk vita alakult ki a balatoni árakról. A balatoni fagyiárak kapcsán több kirívó példa is bejárta a sajtót, ám a helyi szereplők szerint ezek nem tükrözik a teljes képet. A legtöbb ismert fagyizóban 650–800 forint között mozog egy gombóc ára.

Munkatársunktól
2026. 06. 16. 10:07
Forrás: MAGYAR CUKRÁSZ IPARTESTÜLET Facebook-oldala
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A tihanyi Erzsike Fagylaltozó tulajdonosa, Dobos József szerint elképzelhető az is, hogy az újságíró valahol tényleg 1500 forintot fizetett, de ott valószínűleg nem gombócos fagyit kínáltak neki, hanem dekára, fagyilapáttal kimérve adják a fagyit. Ilyen helyen elképzelhető, hogy egy nagyobb adag, akár ennyibe is kerül Szerinte ez is lehet a félreértés oka – mondta a cukrász.

Ennyibe kerül most a fagyi

A turisztikai portál körképe szerint jelenleg ennyibe kerül tizenöt, Balaton környéki, ismert cukrászda fagyija gombóconként:

  • Amaretto Fagyizó – Balatonalmádi: 700 forint
  • Bagaméri Fagylaltozó – Balatonfüred: 700 forint
  • Erzsike Fagylaltozó – Tihany: 700 forint
  • Dinasztia cukrászda – Siófok: 695 forint
  • Szöszi Cukrászda – Alsóörs: 650 forint
  • Bergmann Cukrászda – Balatonfüred: 700 forint
  • MóniSüti – Gyenesdiás: 700 Ft
  • Florida Fagyizó – Balatonmáriafürdő: 700 forint
  • Mester Cukrászda – Marcali 690 forint
  • Margaréta Fagyizó – Balatonszemes 700 forint
  • Bringatanya – Gyenesdiás: 700 forint
  • Geleta cukrászda – Balatonlelle 650 forint
  • Tejvirág Fagyizó – Balatonboglár: 700 forint
  • Promenád - Balatongyörök 700 forint
  • Sissi Kézműves Fagylaltozó – Balatonakarattya: 700-750 forint egy kanállal, itt súlyra mérik.

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