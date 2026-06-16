Balatoni fagyi árkörkép, vannak kirívó példák

A tihanyi Erzsike Fagylaltozó tulajdonosa, Dobos József szerint elképzelhető az is, hogy az újságíró valahol tényleg 1500 forintot fizetett, de ott valószínűleg nem gombócos fagyit kínáltak neki, hanem dekára, fagyilapáttal kimérve adják a fagyit. Ilyen helyen elképzelhető, hogy egy nagyobb adag, akár ennyibe is kerül Szerinte ez is lehet a félreértés oka – mondta a cukrász.

Ennyibe kerül most a fagyi

A turisztikai portál körképe szerint jelenleg ennyibe kerül tizenöt, Balaton környéki, ismert cukrászda fagyija gombóconként: