A miniszterelnök megbuktatására törnek

A szélsőséges ellenzéknek gróf Bethlen István miniszterelnökre történő vadászatáról ír a Budapesti Hírlap február 9-én azzal kapcsolatban, hogy a kormányfő lemondásának szükségességéről írt egy cikket gróf Károlyi Imre a frankhamisítási botrány nyomán. A konzervatív főúr ugyanis azt fejtegette, hogy átmeneti kormánynak kellene átvennie az irányítást egy új nemzetgyűlési választásig. Szerinte Bethlen ugyanis már korábban tudott a pénzhamisítók tevékenységéről, mégsem tett ellene semmit. A miniszterelnök hosszú válaszcikkben cáfolja tételesen a vádakat, ám az ellenzék jó alkalmat lát az újabb fejleményekben a kormány távozásának követelésére. A lap azt írja:
„Az a nagy megmozdulás, amely a frankhamisítás valamennyi vonatkozásának felderítését vallotta céljának, immár átalakult olyan harccá, amely nyíltan Bethlen István gróf fejére megy. Az igazság fanatikusai hamarosan skalpvadászokká vedlettek át.
Sikerült a skalpvadászoknak elhitetniük olyan férfiakkal is, akiknek jóhiszeműségéhez nem férhet kétség, hogy Bethlen István bukásával rendbe jönnének a dolgok, az ország ellenségei ezt az engesztelő áldozatot elégtételként fogadnák el, idehaza pedig egy jó kis konzervatív kormány könnyedén evezhetne tovább a politikai élet vizén, míg az új választások eredményében a végleges kormányzó rendszer kialakulna. Szóval a fő dolog Bethlen távozása, ezután már a dolgok könnyűszerrel rendbe jönnek.”
Megszólal az ügyben gróf Hadik János egykori miniszterelnök is, aki hosszú évek óta távol tartja magát a napi politikától. A Pesti Hírlapban február 9-én publikált írásában úgy fogalmaz: „A nemzet áldozatkészségével elért eredményeket veszélyezteti a frankhamisítás ügye. A nemzet becsülete követeli, hogy ez az ügy minden vonatkozásában felderíttessék. De ha már ránk szakadt ez a szerencsétlenség, a nemzet minden erejét arra kell tömöríteni, hogy a romboló elemek és a lesben álló külellenségek ezt az alkalmat ne használhassák a korona stabilitása és hitelünk külföldi megalapozása által elért eredmények megsemmisítésére.” Kitér a miniszterelnök személyére.
Ma Bethlen István távozása az ország gazdasági élete érdekében általa elért eredmények megsemmisítését jelentené. Azok tehát, akik akár rendszerváltozás céljából, akár személyes gyűlöletből akarják Bethlen Istvánt a mai helyzetben megbuktatni, nem látják át, mily nagy veszedelmet zúdítanak ezzel az országra.
”
