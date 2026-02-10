Zelenszkij több fegyvert kér, Moszkva fenyeget, Varsó riadót fújt – napi összefoglaló
Újabb behatolást észleltek a lengyel légtérben, Ukrajna energiarendszere továbbra is bénult, Brüsszelben mégis újabb fegyvereket kér Kijev. Washington szerint az Európai Bizottság cenzúrázott, Moszkva teljes háborúval fenyeget, Berlin Litvániába telepít, Zelenszkij pedig fegyverexport-központokat nyitna. Eközben Szijjártó Péter újabb magyar áldozatról számolt be. Mutatjuk a nap legfontosabb külpolitikai híreit.
Orosz támadás érte Kijevet és Odesszát, az atomerőművek csak korlátozottan működnek. Egy ukrán elemző Magyar Pétert buktatta le, Lengyelországban és Németországban pedig politikai átrendeződést mérnek. Az EU külügyi vezetése vitatja a béketörekvések eredményeit, Zelenszkij bejelentése szerint pedig az ország 2026-ban tíz fegyverexport-központot nyit. Sűrű napunk volt!
Pánikban Varsó, valami történt a lengyel légtérben
Hétfőre virradóra a lengyel katonai rádiolokációs rendszerek újabb, léggömbjellegű tárgyak behatolását észleltek a lengyel légtérben – közölte a lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága (DORSZ) az X-en.
Ukrajna ismét fegyverekért lobbizik az uniós csúcson
Az Európai Unió vezetői a héten tárgyalnak a kontinens biztonságáról, Ukrajna támogatásáról és az EU globális szerepéről.
A megbeszélések középpontjában az amerikai függőség csökkentése és az európai védelem megerősítése áll.
Ukrajna további légvédelmi rendszereket próbál majd kicsikarni Brüsszeltől a találkozó során. Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentése nyílt beismerése annak, hogy mi várhat egy háború esetén Európára, az Egyesült Államok támogatása nélkül.
Amerikai jelentés: Brüsszel választásokat és járványkritikát is cenzúrázott
Súlyos vádak érkeztek Washingtonból az Európai Bizottsággal szemben. Az amerikai képviselőház igazságügyi bizottságának friss jelentése szerint Brüsszel évek óta szisztematikusan nyomást gyakorol a nagy technológiai vállalatokra, hogy politikailag kényelmetlen tartalmakat szorítsanak vissza – beleértve a koronavírus-intézkedésekkel, migrációval és genderpolitikával kapcsolatos kritikákat, sőt még szatirikus mémeket is.
Európa teljes körű háborúra számíthat: Moszkva konkrét bejelentést tett
Lavrov keményen figyelmeztette a kontinenst. Ha az európai országok ténylegesen megtámadják Oroszországot, Moszkva nem korlátozott művelettel, hanem teljes körű háborúval, minden rendelkezésre álló eszközzel válaszol – jelentette ki az orosz külügyminiszter egy interjúban, hangsúlyozva, hogy ez az elnök egyértelmű álláspontja az orosz katonai doktrína szerint.
Németország máris megtámadja Oroszországot?
Németország jelenleg intenzíven építi fel Litvániában az eddigi legnagyobb külföldi állandó katonai jelenlétét a II. világháború óta. A 45. páncélos dandár keretében körülbelül 5000 katonát és 105 Leopard 2A8 harckocsit telepít állandó jelleggel, mindössze 30 kilométerre a belarusz határtól. Berlin az Oroszország elleni háborúra készül. Németország kancellárja kijelentette: Litvánia biztonsága a mi biztonságunk is.
Zelenszkij: Tíz fegyverexport központot nyitunk Európában
Európa egyre hangsúlyosabb szerepet kap Ukrajna háborús terveiben. Zelenszkij bejelentése szerint az ország 2026-ban tíz fegyverexport-központot nyit a kontinensen. Ezzel párhuzamosan pedig elindul Németországban az ukrán drónok sorozatgyártása is.
Újabb magyar ember halt meg az Ukrajnában zajló háborúban, az áldozat családjával a kormány felveszi a kapcsolatot, és minden lehetséges segítséget megad a számukra. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte hétfőn Budapesten.
Az orosz támadások és az ukrán tél végezhet Kijevvel és Odesszával
Ukrajna energia-infrastruktúrája továbbra is összeomlás közeli állapotban van, miközben újabb orosz csapások érték Odesszát és Kijevet is.
A drón- és rakétatámadások során lakóépületek sérültek meg, több autó is lángra kapott és egy gázvezeték is megrongálódott, ami nehezíti a lakosság amúgy is akadozó ellátását.
Kijevben az ukrán lakosok óvóhelyeken próbálják átvészelni az éjszakát, miközben a város területén ballisztikus rakéták végeznek pusztítást.
Ukrán elemző buktatta le a Magyar Pétert
Szerhij Stukanov ukrán elemző egy videófelvételen tett megdöbbentő kijelentéseket. Szerinte az Orbán-kormány Ukrajna ellensége és a kijevi vezetés számára sokkal előnyösebb lenne egy kormányváltás Magyarországon.
A jobboldali lengyelek jobban bíznak az USA-ban, mint Brüsszelben
Ukrajna nagyszabású légierő-fejlesztési programot indít, amelynek célja a harci repülőgépek állományának bővítése. Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy a nyugati partnerekkel kötött megállapodások alapján 250 darab korszerű vadászgép – köztük Gripenek és Rafale-ok – érkezhetnek az országba.
A lépés hátterében az állhat, hogy az ukrán hadsereg lassan kifogy az F–16-os harci gépekből.
Hatalmas fordulat Németországban, az embereknek elegük lett Merz politikájából
a CDU/CSU támogatottsága az Alternatíva Németországért mögé csúszott vissza.
A felmérés alapján a választók többsége elégedetlen Merz teljesítményével – írja a Bild. A fordulatról Hortay Olivér is beszámolt közösségi oldalán: Vezet az AfD – írta.
Kaja Kallas elvitatta a béketárgyalások eddigi eredményeit
Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kijelentette, hogy Oroszországot valódi engedményekre kell kényszeríteni, miközben Brüsszel egy különmegbízott kinevezését mérlegeli. Kaja Kallas az Egyesült Államok béketörekvéseit degradálta, miközben Brüsszel részéről nem tud felmutatni semmilyen eredményt. Kallas egy ponton elismerte, hogy az Európai Unió képtelen erőt felmutatni a tárgyalások során.
Tarolt a jobboldal Spanyolország régiós választásán
Aragóniában előre hozott regionális választásokat tartottak, amelyek súlyos vereséget hoztak a kormányzó Szocialista Munkáspártnak, akik korábban ötszázezer migránsnak adtak letelepedési lehetőséget az országban. A Spanyolország tartományában rendezett voksolás során a jobboldali erők megerősödtek, különösen a Vox párt. Az eredmény az eddigieknél is nagyobb nyomást helyez a baloldali Pedro Sánchez kisebbségi kormányára országos szinten is.
Kocsis Máté megmutatta kinek az oldalán áll Magyar Péter
Kocsis Máté leleplező videót tett közzé, ami megjósolja, mi várhat hazánkra a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén. Magyar Péter rábólintana Manfred Weber és Ursula von der Leyen minden utasítására. Az ország búcsút inthetne a szuverenitásának, az olcsó rezsinek, és helyette LMBTQ-propagandát, migránsokat és háborúba sodródást kapna.
Borítókép: A háború rengeteg áldozatot követel, illusztráció (Fotó: AFP)
