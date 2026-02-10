Orosz támadás érte Kijevet és Odesszát, az atomerőművek csak korlátozottan működnek. Egy ukrán elemző Magyar Pétert buktatta le, Lengyelországban és Németországban pedig politikai átrendeződést mérnek. Az EU külügyi vezetése vitatja a béketörekvések eredményeit, Zelenszkij bejelentése szerint pedig az ország 2026-ban tíz fegyverexport-központot nyit. Sűrű napunk volt!

Zelenszkij bejelentése szerint pedig az ország 2026-ban tíz fegyverexport-központot nyit Fotó: AFP

Pánikban Varsó, valami történt a lengyel légtérben

Hétfőre virradóra a lengyel katonai rádiolokációs rendszerek újabb, léggömbjellegű tárgyak behatolását észleltek a lengyel légtérben – közölte a lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága (DORSZ) az X-en.