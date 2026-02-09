Spanyolországválasztásjobboldal

Tarolt a jobboldal Spanyolország régiós választásán

Aragóniában előre hozott regionális választásokat tartottak, amelyek súlyos vereséget hoztak a kormányzó Szocialista Munkáspártnak, akik korábban ötszázezer migránsnak adtak letelepedési lehetőséget az országban. A Spanyolország tartományában rendezett voksolás során a jobboldali erők megerősödtek, különösen a Vox párt. Az eredmény az eddigieknél is nagyobb nyomást helyez a baloldali Pedro Sánchez kisebbségi kormányára országos szinten is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 15:22
Spanyolország zászlója
Spanyolország zászlója Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Spanyolország kormányzó Szocialista Munkáspártja (PSOE) súlyos vereséget szenvedett az Aragónia autonóm közösségben tartott előre hozott regionális választásokon. A vasárnapi szavazáson a párt története egyik legrosszabb eredményét érte el, miközben jelentős teret nyert a jobboldali Vox párt – számolt be a híreiben a Brussels Signal.

Spanyolország Aragónia tartományi választásán tarolt a jobboldali Vox
Spanyolország Aragónia tartományi választásán tarolt a jobboldali Vox Fotó: AFP

Az aragóniai kormány és az országos választási bizottság ideiglenes adatai szerint – a szavazatok több mint 98 százalékának összeszámlálása után – a jobbközép Néppárt (PP) lett a legnagyobb erő 26 mandátummal a 67 fős aragóniai törvényhozásban.

Ez kettővel kevesebb, mint a 2023-as eredményük, annak ellenére, hogy a szavazatok mintegy 34 százalékával az élen végeztek.  A korábbi miniszter, Pilar Alegría vezette PSOE 18 mandátumot szerzett, ami öt hellyel kevesebb, és megegyezik a párt 2015-ös történelmi mélypontjával. A párt 24,3 százalékos eredményt ért el, amit elemzők Pedro Sánchez miniszterelnök pártja számára megalázó vereségként értékelnek.

Az este egyértelmű győztese a Vox volt, amely több mint megduplázta képviseletét: hét mandátumról tizennégyre növelte helyeinek számát, és közel 18 százalékos eredményt ért el. Ez a jelentős növekedés megszilárdította kulcsszereplő voltát bármely jobboldali koalícióban.

A regionális Chunta Aragonesista (CHA) párt szintén megduplázta mandátumainak számát, hat helyet szerezve, kihasználva a baloldalon tapasztalható kiábrándultságot, míg a kisebb csoportok közül az Aragón Existe kettőt, az Izquierda Unida–Movimiento Sumar pedig egy mandátumot őrzött meg.

Az előre hozott választást a PP regionális elnöke, Jorge Azcón írta ki a költségvetési patthelyzet miatt, azzal a céllal, hogy megerősítse pozícióját, ám ehelyett a PP még inkább rászorult a Vox támogatására a kormányalakításhoz.

2024-ben a Vox kilépett az aragóniai regionális kormányból, arra hivatkozva, hogy elégedetlen volt a strukturális reformok hiányával, bár mások ezt inkább választási manővernek tekintették. Azcón győzelmet hirdetett, hangsúlyozva, hogy a PP maradt az egyetlen párt, amely képes kormányt alakítani, és megígérte, hogy azonnal megkezdi a kormányalakítási tárgyalásokat. „Megnyertük a választásokat, és csak a PP tud kormányt alakítani” – mondta Azcón, ugyanakkor elismerte a szövetségek szükségességét.

A Vox helyi vezetője, Alejandro Nolasco az eredményt a „kétpárti átverés” elutasításaként ünnepelte, pártját a jobboldali változás valódi motorjaként bemutatva.

Az aragóniai eredmény – a térséget gyakran „Spanyolország Ohiójának” nevezik országos politikai irányjelző szerepe miatt – a 2025 decemberében Extremadurában elszenvedett hasonló PSOE-vereséget követi, és tovább növeli a nyomást Sánchez madridi kisebbségi kormányán.

A spanyol szocialistákat több jelentős korrupciós botrány, gazdasági aggodalmak és a migráció körüli viták terhelik, miközben a PSOE vezette központi kormány Madridban nemrég vitatott döntést hozott ötszázezer migráns legalizálásáról.

Aragóniában most koalíciós tárgyalások következnek, és a PP–Vox-tengely tűnik a legéletképesebb útnak egy stabil többséghez, bár az egyeztetések nehéznek ígérkeznek a Vox bevándorlással és regionális autonómiával kapcsolatos követelései miatt.

Borítókép: Spanyolország zászlója (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu