Tarolt a jobboldal Spanyolország régiós választásán

Az aragóniai kormány és az országos választási bizottság ideiglenes adatai szerint – a szavazatok több mint 98 százalékának összeszámlálása után – a jobbközép Néppárt (PP) lett a legnagyobb erő 26 mandátummal a 67 fős aragóniai törvényhozásban.

Ez kettővel kevesebb, mint a 2023-as eredményük, annak ellenére, hogy a szavazatok mintegy 34 százalékával az élen végeztek. A korábbi miniszter, Pilar Alegría vezette PSOE 18 mandátumot szerzett, ami öt hellyel kevesebb, és megegyezik a párt 2015-ös történelmi mélypontjával. A párt 24,3 százalékos eredményt ért el, amit elemzők Pedro Sánchez miniszterelnök pártja számára megalázó vereségként értékelnek.

Az este egyértelmű győztese a Vox volt, amely több mint megduplázta képviseletét: hét mandátumról tizennégyre növelte helyeinek számát, és közel 18 százalékos eredményt ért el. Ez a jelentős növekedés megszilárdította kulcsszereplő voltát bármely jobboldali koalícióban.

A regionális Chunta Aragonesista (CHA) párt szintén megduplázta mandátumainak számát, hat helyet szerezve, kihasználva a baloldalon tapasztalható kiábrándultságot, míg a kisebb csoportok közül az Aragón Existe kettőt, az Izquierda Unida–Movimiento Sumar pedig egy mandátumot őrzött meg.

Az előre hozott választást a PP regionális elnöke, Jorge Azcón írta ki a költségvetési patthelyzet miatt, azzal a céllal, hogy megerősítse pozícióját, ám ehelyett a PP még inkább rászorult a Vox támogatására a kormányalakításhoz.

2024-ben a Vox kilépett az aragóniai regionális kormányból, arra hivatkozva, hogy elégedetlen volt a strukturális reformok hiányával, bár mások ezt inkább választási manővernek tekintették. Azcón győzelmet hirdetett, hangsúlyozva, hogy a PP maradt az egyetlen párt, amely képes kormányt alakítani, és megígérte, hogy azonnal megkezdi a kormányalakítási tárgyalásokat. „Megnyertük a választásokat, és csak a PP tud kormányt alakítani” – mondta Azcón, ugyanakkor elismerte a szövetségek szükségességét.