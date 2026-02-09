Spanyolország kormányzó Szocialista Munkáspártja (PSOE) súlyos vereséget szenvedett az Aragónia autonóm közösségben tartott előre hozott regionális választásokon. A vasárnapi szavazáson a párt története egyik legrosszabb eredményét érte el, miközben jelentős teret nyert a jobboldali Vox párt – számolt be a híreiben a Brussels Signal.
Tarolt a jobboldal Spanyolország régiós választásán
Aragóniában előre hozott regionális választásokat tartottak, amelyek súlyos vereséget hoztak a kormányzó Szocialista Munkáspártnak, akik korábban ötszázezer migránsnak adtak letelepedési lehetőséget az országban. A Spanyolország tartományában rendezett voksolás során a jobboldali erők megerősödtek, különösen a Vox párt. Az eredmény az eddigieknél is nagyobb nyomást helyez a baloldali Pedro Sánchez kisebbségi kormányára országos szinten is.
Az aragóniai kormány és az országos választási bizottság ideiglenes adatai szerint – a szavazatok több mint 98 százalékának összeszámlálása után – a jobbközép Néppárt (PP) lett a legnagyobb erő 26 mandátummal a 67 fős aragóniai törvényhozásban.
Ez kettővel kevesebb, mint a 2023-as eredményük, annak ellenére, hogy a szavazatok mintegy 34 százalékával az élen végeztek. A korábbi miniszter, Pilar Alegría vezette PSOE 18 mandátumot szerzett, ami öt hellyel kevesebb, és megegyezik a párt 2015-ös történelmi mélypontjával. A párt 24,3 százalékos eredményt ért el, amit elemzők Pedro Sánchez miniszterelnök pártja számára megalázó vereségként értékelnek.
Az este egyértelmű győztese a Vox volt, amely több mint megduplázta képviseletét: hét mandátumról tizennégyre növelte helyeinek számát, és közel 18 százalékos eredményt ért el. Ez a jelentős növekedés megszilárdította kulcsszereplő voltát bármely jobboldali koalícióban.
A regionális Chunta Aragonesista (CHA) párt szintén megduplázta mandátumainak számát, hat helyet szerezve, kihasználva a baloldalon tapasztalható kiábrándultságot, míg a kisebb csoportok közül az Aragón Existe kettőt, az Izquierda Unida–Movimiento Sumar pedig egy mandátumot őrzött meg.
Az előre hozott választást a PP regionális elnöke, Jorge Azcón írta ki a költségvetési patthelyzet miatt, azzal a céllal, hogy megerősítse pozícióját, ám ehelyett a PP még inkább rászorult a Vox támogatására a kormányalakításhoz.
2024-ben a Vox kilépett az aragóniai regionális kormányból, arra hivatkozva, hogy elégedetlen volt a strukturális reformok hiányával, bár mások ezt inkább választási manővernek tekintették. Azcón győzelmet hirdetett, hangsúlyozva, hogy a PP maradt az egyetlen párt, amely képes kormányt alakítani, és megígérte, hogy azonnal megkezdi a kormányalakítási tárgyalásokat. „Megnyertük a választásokat, és csak a PP tud kormányt alakítani” – mondta Azcón, ugyanakkor elismerte a szövetségek szükségességét.
További Külföld híreink
A Vox helyi vezetője, Alejandro Nolasco az eredményt a „kétpárti átverés” elutasításaként ünnepelte, pártját a jobboldali változás valódi motorjaként bemutatva.
Az aragóniai eredmény – a térséget gyakran „Spanyolország Ohiójának” nevezik országos politikai irányjelző szerepe miatt – a 2025 decemberében Extremadurában elszenvedett hasonló PSOE-vereséget követi, és tovább növeli a nyomást Sánchez madridi kisebbségi kormányán.
A spanyol szocialistákat több jelentős korrupciós botrány, gazdasági aggodalmak és a migráció körüli viták terhelik, miközben a PSOE vezette központi kormány Madridban nemrég vitatott döntést hozott ötszázezer migráns legalizálásáról.
Aragóniában most koalíciós tárgyalások következnek, és a PP–Vox-tengely tűnik a legéletképesebb útnak egy stabil többséghez, bár az egyeztetések nehéznek ígérkeznek a Vox bevándorlással és regionális autonómiával kapcsolatos követelései miatt.
Borítókép: Spanyolország zászlója (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Még egy hidat lezártak a szlovák-magyar határon
Két helyen lehet átlépni a határt.
Zelenszkij: Tíz fegyverexport központot nyitunk Európában
A kontinens sodródik a háború felé.
Orbán Viktor: A Tisza Párt nem tud nemet mondani Brüsszelnek
„Ma a legfontosabb civilizációs kérdésekben a magyar nép és a Fidesz van egy pozícióban.”
Itt a bizonyíték: Ukrajnának Magyar Péter a belépő az EU-ba
Ha a Tiszán múlik, már jövőre itt lenne Ukrajna a nyakunkon.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Még egy hidat lezártak a szlovák-magyar határon
Két helyen lehet átlépni a határt.
Zelenszkij: Tíz fegyverexport központot nyitunk Európában
A kontinens sodródik a háború felé.
Orbán Viktor: A Tisza Párt nem tud nemet mondani Brüsszelnek
„Ma a legfontosabb civilizációs kérdésekben a magyar nép és a Fidesz van egy pozícióban.”
Itt a bizonyíték: Ukrajnának Magyar Péter a belépő az EU-ba
Ha a Tiszán múlik, már jövőre itt lenne Ukrajna a nyakunkon.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!