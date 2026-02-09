Hatalmas fordulat Németországban, az embereknek elegük lett Merz politikájából

Friedrich Merz (CDU) és kormányának népszerűsége lejtmenetben van és egy friss közvélemény-kutatás eredményei szerint az AfD mögé kerültek. A CDU/CSU támogatottsága jelenleg 25 százalékon áll, ezzel szemben az AfD 26 százalékkal vezet a német választók körében. Az SPD népszerűsége 16 százalékon stagnál, a többi német pártnál pedig nem történt változás. Merz számára a helyzet még súlyosabb, az előző felméréshez képest az ő megítélése is meredeken romlott – írja a Bild.

Friedrich Merz és pártja gyorsan veszít népszerűségéből, az AfD átvette a vezetést. Fotó: AFP