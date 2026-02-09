Hatalmas fordulat Németországban, az embereknek elegük lett Merz politikájából

Friedrich Merz (CDU) és kormányának népszerűsége lejtmenetben van és egy friss közvélemény-kutatás eredményei szerint az AfD mögé kerültek. A CDU/CSU támogatottsága jelenleg 25 százalékon áll, ezzel szemben az AfD 26 százalékkal vezet a német választók körében. Az SPD népszerűsége 16 százalékon stagnál, a többi német pártnál pedig nem történt változás. Merz számára a helyzet még súlyosabb, az előző felméréshez képest az ő megítélése is meredeken romlott – írja a Bild.
A friss közvélemény-kutatások szerint Friedrich Merz és kormánya egyre nagyobb politikai nyomás alá kerül Németországban és a CDU/CSU támogatottsága az Alternatíva Németországért mögé csúszott vissza. A felmérés alapján a választók többsége elégedetlen Merz teljesítményével. A fordulatról Hortay Olivér is beszámolt közösségi oldalán: Vezet az AfD – írta.
A megkérdezettek mindössze 23 százaléka elégedett Merz szövetségi kancellárként végzett munkájával. Ezzel szemben 67 százalék elégedetlen, 10 százalék pedig nem tudott, vagy nem kívánt válaszolni a kérdésre.
Hortay Olivér a közösségi oldalán számolt be róla, hogy fordulat történt Németországban és vezet az AfD.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a hamburgi tartományi parlament többséggel megszavazta azt az indítványt, amely az Alternatíva Németországért (AfD) párt betiltásának előkészítését célozza. Az AfD szerintük létező és súlyos veszélyt jelent az alkotmányos rendre.
