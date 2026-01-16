A hamburgi parlament megszavazta az AfD betiltási eljárását

Amennyiben a szövetségi és tartományi szereplőkből álló testület szükségesnek tartaná az eljárás megindítását, a hamburgi szenátusnak a párt betiltását – vagy legalább az állami pártfinanszírozásból való kizárását – kellene támogatnia, írja a Junge Freiheit.

„Ultima ratio”, nem politikai fegyver

Az indítványt beterjesztő pártok hangsúlyozták: az AfD szerintük létező és súlyos veszélyt jelent az alkotmányos rendre.

A hamburgi Zöldek frakcióvezetője, Sina Imhof úgy fogalmazott, „elfogadhatatlan” és a demokrácia számára riasztó jel, hogy 77 évvel az alaptörvény hatálybalépése után egy párt betiltásáról kell beszélni. Ugyanakkor hangsúlyozta: a pártbetiltás kizárólag végső önvédelmi eszköz lehet, ha egy politikai erő bizonyíthatóan és rendszeresen a demokratikus rend felszámolására törekszik. Politikailag kényelmetlen ellenfelek eltüntetésére használni ezt az eszközt szerinte „a demokrácia csődje” lenne.

Imhof ezért jogilag megalapozott, bíróság előtt is megálló bizonyítékokra épülő, higgadt vizsgálatot sürgetett.

Az SPD hamburgi frakcióvezetője, Dirk Kienscherf a tartományi alkotmányra hivatkozva érvelt a kezdeményezés mellett. Mint mondta, a hamburgi alkotmány egyértelműen rögzíti az emberi méltóság, a szabadság és a demokrácia védelmét, ebből pedig következik az a kötelezettség is, hogy fellépjenek azokkal szemben, akik ezeket az alapelveket támadják. Ugyanakkor hangsúlyozta: pártok nem tilthatják be egymást, erről kizárólag a bíróságok dönthetnek. Hamburg célja szerinte mindössze annyi, hogy jelzést küldjön és elindítsa a jogi vizsgálatot.