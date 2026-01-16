Az AfD-ellenes döntés ugyanakkor feltételes: az indítvány szerint a munkacsoport csak akkor alakulhat meg, ha a kölni közigazgatási bíróság jogerősen megerősíti az AfD „bizonyítottan szélsőjobboldali” minősítését az aktuális jogvitában.
A hamburgi parlament megszavazta az AfD betiltási eljárását
A hamburgi tartományi parlament többséggel megszavazta azt az indítványt, amely az Alternatíva Németországért (AfD) párt betiltásának előkészítését célozza. Az SPD és a Zöldek közös javaslatát a szociáldemokraták, a zöldek és a baloldali Die Linke képviselői is támogatták. A határozat a hamburgi szenátust arra kötelezi, hogy kezdeményezze egy szövetségi–tartományi munkacsoport felállítását egy esetleges AfD-tiltóeljárás vizsgálatára.
Amennyiben a szövetségi és tartományi szereplőkből álló testület szükségesnek tartaná az eljárás megindítását, a hamburgi szenátusnak a párt betiltását – vagy legalább az állami pártfinanszírozásból való kizárását – kellene támogatnia, írja a Junge Freiheit.
„Ultima ratio”, nem politikai fegyver
Az indítványt beterjesztő pártok hangsúlyozták: az AfD szerintük létező és súlyos veszélyt jelent az alkotmányos rendre.
A hamburgi Zöldek frakcióvezetője, Sina Imhof úgy fogalmazott, „elfogadhatatlan” és a demokrácia számára riasztó jel, hogy 77 évvel az alaptörvény hatálybalépése után egy párt betiltásáról kell beszélni. Ugyanakkor hangsúlyozta: a pártbetiltás kizárólag végső önvédelmi eszköz lehet, ha egy politikai erő bizonyíthatóan és rendszeresen a demokratikus rend felszámolására törekszik. Politikailag kényelmetlen ellenfelek eltüntetésére használni ezt az eszközt szerinte „a demokrácia csődje” lenne.
Imhof ezért jogilag megalapozott, bíróság előtt is megálló bizonyítékokra épülő, higgadt vizsgálatot sürgetett.
Az SPD hamburgi frakcióvezetője, Dirk Kienscherf a tartományi alkotmányra hivatkozva érvelt a kezdeményezés mellett. Mint mondta, a hamburgi alkotmány egyértelműen rögzíti az emberi méltóság, a szabadság és a demokrácia védelmét, ebből pedig következik az a kötelezettség is, hogy fellépjenek azokkal szemben, akik ezeket az alapelveket támadják. Ugyanakkor hangsúlyozta: pártok nem tilthatják be egymást, erről kizárólag a bíróságok dönthetnek. Hamburg célja szerinte mindössze annyi, hogy jelzést küldjön és elindítsa a jogi vizsgálatot.
További Külföld híreink
Andy Grote hamburgi szociáldemokrata belügyminiszter is visszafogottan nyilatkozott a vitában. Emlékeztetett: az alaptörvény valóban tartalmaz önvédelmi mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik egy párt betiltását, ha az bizonyíthatóan az alkotmányos rend megszüntetésére törekszik. Ugyanakkor egy ilyen lépés „abszolút ultima ratio”, gyakorlatilag végső önvédelem. Szerinte jelenleg nem lehet „biztosan és komolyan” megmondani, hogy az AfD betiltása indokolt-e. A határ átlépése – tette hozzá – végső soron magának a pártnak a felelőssége.
Az AfD felháborodott
A hamburgi AfD élesen bírálta a döntést. A párt tartományi frakcióvezetője, Dirk Nockemann azzal vádolta az SPD-t és a Zöldeket, hogy a legerősebb ellenzéki párt ellen indítanának eljárást pusztán a saját hatalmuk megőrzése érdekében.
Szerinte az indítvány beterjesztőit nem a demokrácia, hanem a hatalomféltés motiválja. Kienscherfet ezért „antidemokratának” nevezte.
Hamburg lépése nem egyedülálló Németországban. Korábban Bréma, Berlin és Schleswig-Holstein tartományi parlamentje is hasonló határozatot fogadott el, amelyben arra szólította fel saját kormányát, hogy szövetségi szinten támogassa egy esetleges AfD-betiltási eljárás vizsgálatát.
További Külföld híreink
Borítókép: Transzparens egy, az Alternatíva Németországért (AfD) párt elleni tüntetésen (Fotó: AFP/Lukas Barth-Tuttas)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij Davosban próbálja meggyőzni Trumpot
Az ukrán elnök Trumpnál is benyújtja a számlát.
Valóban összecsaphatnak egymással Grönland miatt a NATO-tagállamok?
Európai katonák Grönlandon.
Front: eljött a szabályokon alapuló világrend vége + videó
Robert C. Castel elemzése.
Mandiner Erőtér – Reményt árul Zelenszkij, miközben miatta nincs béke + videó
Alakul a NATO 2.0-s verziója Ukrajna miatt? A háború új formája a pénz?
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij Davosban próbálja meggyőzni Trumpot
Az ukrán elnök Trumpnál is benyújtja a számlát.
Valóban összecsaphatnak egymással Grönland miatt a NATO-tagállamok?
Európai katonák Grönlandon.
Front: eljött a szabályokon alapuló világrend vége + videó
Robert C. Castel elemzése.
Mandiner Erőtér – Reményt árul Zelenszkij, miközben miatta nincs béke + videó
Alakul a NATO 2.0-s verziója Ukrajna miatt? A háború új formája a pénz?
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!