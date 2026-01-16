AfDmegszavazeljárásbetiltásHamburgparlament

A hamburgi parlament megszavazta az AfD betiltási eljárását

A hamburgi tartományi parlament többséggel megszavazta azt az indítványt, amely az Alternatíva Németországért (AfD) párt betiltásának előkészítését célozza. Az SPD és a Zöldek közös javaslatát a szociáldemokraták, a zöldek és a baloldali Die Linke képviselői is támogatták. A határozat a hamburgi szenátust arra kötelezi, hogy kezdeményezze egy szövetségi–tartományi munkacsoport felállítását egy esetleges AfD-tiltóeljárás vizsgálatára.

Szabó István
Forrás: Junge Freiheit2026. 01. 16. 16:12
Transzparens egy az az Alternatíva Németországért (AfD) párt ellen tüntetésen Fotó: Lukas Barth-Tuttas Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az AfD-ellenes döntés ugyanakkor feltételes: az indítvány szerint a munkacsoport csak akkor alakulhat meg, ha a kölni közigazgatási bíróság jogerősen megerősíti az AfD „bizonyítottan szélsőjobboldali” minősítését az aktuális jogvitában. 

AfD
Hamburg Szabad és Hanzaváros címerével díszített zászló lobog a városháza épülete előtt Hamburgban (Fotó: AFP/Gregor Fischer)

Amennyiben a szövetségi és tartományi szereplőkből álló testület szükségesnek tartaná az eljárás megindítását, a hamburgi szenátusnak a párt betiltását – vagy legalább az állami pártfinanszírozásból való kizárását – kellene támogatnia, írja a Junge Freiheit.

„Ultima ratio”, nem politikai fegyver

Az indítványt beterjesztő pártok hangsúlyozták: az AfD szerintük létező és súlyos veszélyt jelent az alkotmányos rendre.

A hamburgi Zöldek frakcióvezetője, Sina Imhof úgy fogalmazott, „elfogadhatatlan” és a demokrácia számára riasztó jel, hogy 77 évvel az alaptörvény hatálybalépése után egy párt betiltásáról kell beszélni. Ugyanakkor hangsúlyozta: a pártbetiltás kizárólag végső önvédelmi eszköz lehet, ha egy politikai erő bizonyíthatóan és rendszeresen a demokratikus rend felszámolására törekszik. Politikailag kényelmetlen ellenfelek eltüntetésére használni ezt az eszközt szerinte „a demokrácia csődje” lenne.

Imhof ezért jogilag megalapozott, bíróság előtt is megálló bizonyítékokra épülő, higgadt vizsgálatot sürgetett.

Az SPD hamburgi frakcióvezetője, Dirk Kienscherf a tartományi alkotmányra hivatkozva érvelt a kezdeményezés mellett. Mint mondta, a hamburgi alkotmány egyértelműen rögzíti az emberi méltóság, a szabadság és a demokrácia védelmét, ebből pedig következik az a kötelezettség is, hogy fellépjenek azokkal szemben, akik ezeket az alapelveket támadják. Ugyanakkor hangsúlyozta: pártok nem tilthatják be egymást, erről kizárólag a bíróságok dönthetnek. Hamburg célja szerinte mindössze annyi, hogy jelzést küldjön és elindítsa a jogi vizsgálatot.

08 January 2026, Hamburg: Andy Grote (SPD), Senator for the Interior and Sport in Hamburg, speaks at the handover of the baton from Bremen's Senator for the Interior Högl during a conference of interior ministers on the Rickmer Rickmers museum ship. Hamburg takes over the chairmanship of the Conference of Interior Ministers. The defense of democracy, the fight against sexual violence against women and security in soccer stadiums are key topics for Hamburg's chairmanship of the Conference of Interior Ministers (IMK). Photo: Christian Charisius/dpa (Photo by CHRISTIAN CHARISIUS / dpa Picture-Alliance via AFP)
Andy Grote (SPD), Hamburg belügy- és sportminisztere (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christian Charisius)

Andy Grote hamburgi szociáldemokrata belügyminiszter is visszafogottan nyilatkozott a vitában. Emlékeztetett: az alaptörvény valóban tartalmaz önvédelmi mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik egy párt betiltását, ha az bizonyíthatóan az alkotmányos rend megszüntetésére törekszik. Ugyanakkor egy ilyen lépés „abszolút ultima ratio”, gyakorlatilag végső önvédelem. Szerinte jelenleg nem lehet „biztosan és komolyan” megmondani, hogy az AfD betiltása indokolt-e. A határ átlépése – tette hozzá – végső soron magának a pártnak a felelőssége.

Az AfD felháborodott

A hamburgi AfD élesen bírálta a döntést. A párt tartományi frakcióvezetője, Dirk Nockemann azzal vádolta az SPD-t és a Zöldeket, hogy a legerősebb ellenzéki párt ellen indítanának eljárást pusztán a saját hatalmuk megőrzése érdekében. 

26 March 2025, Hamburg: Dirk Nockemann (front), leader of the AfD parliamentary group, speaks in the plenary chamber of the Hamburg Parliament. Ralf Niedmers (CDU) sits in the background. Three and a half weeks after the Hamburg elections, the new Hamburg Parliament is constituted. The 121 members of parliament meet for the first time in the plenary chamber of the town hall. Photo: David Hammersen/dpa (Photo by David Hammersen / dpa Picture-Alliance via AFP)
Dirk Nockemann, az AfD parlamenti csoportjának vezetője beszédet mond a hamburgi parlament plenáris üléstermében (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/David Hammersen)

Szerinte az indítvány beterjesztőit nem a demokrácia, hanem a hatalomféltés motiválja. Kienscherfet ezért „antidemokratának” nevezte.

Hamburg lépése nem egyedülálló Németországban. Korábban Bréma, Berlin és Schleswig-Holstein tartományi parlamentje is hasonló határozatot fogadott el, amelyben arra szólította fel saját kormányát, hogy szövetségi szinten támogassa egy esetleges AfD-betiltási eljárás vizsgálatát.

Borítókép: Transzparens egy, az Alternatíva Németországért (AfD) párt elleni tüntetésen (Fotó: AFP/Lukas Barth-Tuttas) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekliberálisok

A liberális elmebaj arcai

Bayer Zsolt avatarja

Szilágyi Ákos barátom munkája.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu