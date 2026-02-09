Ukrán elemző buktatta le Magyar Pétert

Az elemző a felvétel során végig magasztalta Magyar Pétert. Kifejtette, hogy a Tisza Párt elnöke, ha kormányra kerül, támogatni fogja Ukrajnát az Európai Unióhoz való csatlakozási törekvéseiben.

Azt is elmondja, hogy Magyar Péter kész engedményeket tenni Brüsszelnek azokban a sarkalato, Magyarország szuverenitását érintő kérdésekben, amikben a nemzeti kormány eddig ellenállt.

Az Orbán-rezsim kétségtelenül Ukrajna ellensége

– hangzott el a videóban. Hozzátette: Ezért diplomáciai szinten természetesen megőrizzük a megfelelő udvariasságot, de ha Orbán Viktor idén áprilisban a parlamenti választások következtében elveszíti a hatalmat, Kijevben elégedettek lesznek ezzel. Általában Ukrajnában elégedettek lesznek ezzel az eredménnyel. Hangsúlyozta: