Ukrán elemző buktatta le Magyar Pétert

Ukrán elemző elismerte, hogy Kijevben elégedettek lennének, ha Magyar Péter győzne, mert támogatja Ukrajna EU-csatlakozását és a fegyverszállításokat. A Tisza nem tudna nemet mondani a háborúra és Ukrajna finanszírozására.

Sipos Péter
2026. 02. 09. 13:23
Magyar Péter
Magyar Péter Fotó: (Fotó: Máté Krisztián)
Szerhij Stukanov ukrán elemző egy videófelvételen tesz megdöbbentő kijelentéseket. Szerinte az Orbán-kormány Ukrajna ellensége és a kijevi vezetés számára sokkal előnyösebb lenne egy kormányváltás Magyarországon.

Magyar Péter teljesíti a brüsszeli kérésket az ukrán elemző szerint
Magyar Péter teljesíti a brüsszeli kéréseket az ukrán elemző szerint. Fotó: AFP

Az elemző a felvétel során végig magasztalta Magyar Pétert. Kifejtette, hogy a Tisza Párt elnöke, ha kormányra kerül, támogatni fogja Ukrajnát az Európai Unióhoz való csatlakozási törekvéseiben.

Azt is elmondja, hogy Magyar Péter kész engedményeket tenni Brüsszelnek azokban a sarkalato, Magyarország szuverenitását érintő kérdésekben, amikben a nemzeti kormány eddig ellenállt.

Az Orbán-rezsim kétségtelenül Ukrajna ellensége

 – hangzott el a videóban. Hozzátette: Ezért diplomáciai szinten természetesen megőrizzük a megfelelő udvariasságot, de ha Orbán Viktor idén áprilisban a parlamenti választások következtében elveszíti a hatalmat, Kijevben elégedettek lesznek ezzel. Általában Ukrajnában elégedettek lesznek ezzel az eredménnyel. Hangsúlyozta:

Ami az EU-val és Ukrajnával kapcsolatos politikát illeti, természetesen ez számunkra jobb, sokkal jobb változat lenne, mint például az Orbán-rezsim

Hozzáteszi, hogy Ukrajna háborús támogatásában is számítanak Magyar Péterre, leginkább abban, hogy Kijev további fegyverekhez juthasson és folytathassa a konfliktust. Megdicsérte a Tisza-vezér kifejezett ukránbarát retorikáját és emlékeztetett, hogy Magyar látogatást tett Kijevben is.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)


 

 

