Szerhij Stukanov ukrán elemző egy videófelvételen tesz megdöbbentő kijelentéseket. Szerinte az Orbán-kormány Ukrajna ellensége és a kijevi vezetés számára sokkal előnyösebb lenne egy kormányváltás Magyarországon.
Ukrán elemző buktatta le Magyar Pétert
Ukrán elemző elismerte, hogy Kijevben elégedettek lennének, ha Magyar Péter győzne, mert támogatja Ukrajna EU-csatlakozását és a fegyverszállításokat. A Tisza nem tudna nemet mondani a háborúra és Ukrajna finanszírozására.
Az elemző a felvétel során végig magasztalta Magyar Pétert. Kifejtette, hogy a Tisza Párt elnöke, ha kormányra kerül, támogatni fogja Ukrajnát az Európai Unióhoz való csatlakozási törekvéseiben.
Azt is elmondja, hogy Magyar Péter kész engedményeket tenni Brüsszelnek azokban a sarkalato, Magyarország szuverenitását érintő kérdésekben, amikben a nemzeti kormány eddig ellenállt.
Az Orbán-rezsim kétségtelenül Ukrajna ellensége
– hangzott el a videóban. Hozzátette: Ezért diplomáciai szinten természetesen megőrizzük a megfelelő udvariasságot, de ha Orbán Viktor idén áprilisban a parlamenti választások következtében elveszíti a hatalmat, Kijevben elégedettek lesznek ezzel. Általában Ukrajnában elégedettek lesznek ezzel az eredménnyel. Hangsúlyozta:
Ami az EU-val és Ukrajnával kapcsolatos politikát illeti, természetesen ez számunkra jobb, sokkal jobb változat lenne, mint például az Orbán-rezsim
Hozzáteszi, hogy Ukrajna háborús támogatásában is számítanak Magyar Péterre, leginkább abban, hogy Kijev további fegyverekhez juthasson és folytathassa a konfliktust. Megdicsérte a Tisza-vezér kifejezett ukránbarát retorikáját és emlékeztetett, hogy Magyar látogatást tett Kijevben is.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)
Ukrán és brüsszeli beavatkozás a magyar választásba
