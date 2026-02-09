Rendkívüli

Nem változott meg az ország, a Tisza nagyot bukott Balmazújvárosban – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

orosz-ukrán háborúLitvániatank

Németország máris megtámadja Oroszországot?

Németország jelenleg intenzíven építi fel Litvániában az eddigi legnagyobb külföldi állandó katonai jelenlétét a II. világháború óta. A 45. páncélos dandár keretében körülbelül 5000 katonát és 105 Leopard 2A8 harckocsit telepít állandó jelleggel, mindössze 30 kilométerre a belarusz határtól. Berlin az Oroszország elleni háborúra készül. Németország kancellárja kijelentette: Litvánia biztonsága a mi biztonságunk is.

Kozma Zoltán
2026. 02. 09. 7:37
Berlin Moszkva ellen indul? (Fotó: AFP)
Németország körülbelül 5000 katonát és 105 Leopard 2A8 harckocsit telepít állandó jelleggel Litvániába, pontosabban a délkeleti határ közelébe (körülbelül 30 kilométerre Belarussziától). Ez a lépés a Bundeswehr eddigi legnagyobb külföldi állandó telepítése a második világháború vége óta. Németország már a Moszkva elleni háborúra készül. Összevonja a csapatait.

Németország háborúra készül (Fotó: AFP)
Ez része egy titkos, 1200 oldalas német tervnek, amely egy lehetséges orosz invázióra készül az évtized vége előtt. A litvániai német erők a 45. páncélos dandár részeként érkeznek, amelynek első 250 katonája 2024 őszén landolt Vilniusban. 2027-re éri el a létszám a teljes 5000 főt.

Németország háborúra készül

A német kancellár, Friedrich Merz 2025 májusában így fogalmazott: 

Litvánia biztonsága a mi biztonságunk is. Vilnius védelme Berlin védelmét jelenti.

Hangsúlyozta, hogy ez nem csupán politikai szimbólum, hanem valódi katonai hozzájárulás a NATO elrettentéséhez és védelméhez.

A balti államok (Litvánia, Lettország, Észtország) történelmi okokból erősen félnek az orosz befolyástól: többször is elvesztették függetlenségüket, legutóbb 1991-ben nyerték vissza azt. Emiatt védelmi kiadásaik jóval meghaladják a NATO kétszázalékos célját, sőt öt százalékra tervezik emelni, modern fegyvereket szereznek be, és közös „balti védelmi vonalat” építenek az orosz és belarusz határok mentén. 

A német dandár célja egyértelmű: elrettenteni Oroszországot egy esetleges támadástól, és időt nyerni a NATO-nak a reagálásra. 

Berlin az oroszok elleni háborúra készül.

Litvánia mindeközben NATO-támogatásra támaszkodik, például a balti légtér védelmében.

Mint arról a lapunk korábban beszámolt, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter keményen figyelmeztette a kontinenst. 

Ha az európai országok ténylegesen megtámadják Oroszországot, Moszkva nem korlátozott művelettel, hanem teljes körű háborúval, minden rendelkezésre álló eszközzel válaszol – jelentette ki az orosz külügyminiszter egy interjúban, hangsúlyozva, hogy ez az elnök egyértelmű álláspontja az orosz katonai doktrína szerint.

Borítókép: Berlin Moszkva ellen indul? (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

