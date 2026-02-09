Németország máris megtámadja Oroszországot?

Németország körülbelül 5000 katonát és 105 Leopard 2A8 harckocsit telepít állandó jelleggel Litvániába, pontosabban a délkeleti határ közelébe (körülbelül 30 kilométerre Belarussziától). Ez a lépés a Bundeswehr eddigi legnagyobb külföldi állandó telepítése a második világháború vége óta. Németország már a Moszkva elleni háborúra készül. Összevonja a csapatait.

Németország háborúra készül (Fotó: AFP)

Ez része egy titkos, 1200 oldalas német tervnek, amely egy lehetséges orosz invázióra készül az évtized vége előtt. A litvániai német erők a 45. páncélos dandár részeként érkeznek, amelynek első 250 katonája 2024 őszén landolt Vilniusban. 2027-re éri el a létszám a teljes 5000 főt.

Németország háborúra készül

A német kancellár, Friedrich Merz 2025 májusában így fogalmazott:

Litvánia biztonsága a mi biztonságunk is. Vilnius védelme Berlin védelmét jelenti.

Hangsúlyozta, hogy ez nem csupán politikai szimbólum, hanem valódi katonai hozzájárulás a NATO elrettentéséhez és védelméhez.

A balti államok (Litvánia, Lettország, Észtország) történelmi okokból erősen félnek az orosz befolyástól: többször is elvesztették függetlenségüket, legutóbb 1991-ben nyerték vissza azt. Emiatt védelmi kiadásaik jóval meghaladják a NATO kétszázalékos célját, sőt öt százalékra tervezik emelni, modern fegyvereket szereznek be, és közös „balti védelmi vonalat” építenek az orosz és belarusz határok mentén.