Zelenszkij kedvenc újságírója is arról beszél a Tisza Párt kapcsán, amiről a Fidesz + videó

„Magyar Péternek lehetetlen lesz szembe menni Brüsszel akaratával, a Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, ezt mondja Szerhij Szidorenko” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. „Meg azt, hogy Brüsszel Ukrajnáért dolgozik” – tette hozzá.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétette azt az interjúrészletet, amelyben az általa Volodimir Zelenszkij kedvenc újságírójaként megjelölt Szidorenko ezekről beszél. Szidorenko azt is hangsúlyozta, hogy
Magyar Péterrel még a nehéz kérdésekben is képesek lesznek kompromisszumot találni.
Menczer Tamás bejegyzésében figyelmeztetett:
A Tisza Ukrajnát és a háborút behozná az EU-ba, a pénzedet meg kivinné Ukrajnába
„Ha mindezt nem akarod, akkor a Fidesz a biztos választás” – szögezte le.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
