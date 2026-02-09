menczer tamásbrüsszeltiszafidesz

Zelenszkij kedvenc újságírója is arról beszél a Tisza Párt kapcsán, amiről a Fidesz + videó

A Tisza Párt Ukrajnát és a háborút behozná az unióba – mutatott rá a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 19:13
„Magyar Péternek lehetetlen lesz szembe menni Brüsszel akaratával, a Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, ezt mondja Szerhij Szidorenko” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. „Meg azt, hogy Brüsszel Ukrajnáért dolgozik” – tette hozzá.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétette azt az interjúrészletet, amelyben az általa Volodimir Zelenszkij kedvenc újságírójaként megjelölt Szidorenko ezekről beszél. Szidorenko azt is hangsúlyozta, hogy

Magyar Péterrel még a nehéz kérdésekben is képesek lesznek kompromisszumot találni.

Menczer Tamás bejegyzésében figyelmeztetett:

A Tisza Ukrajnát és a háborút behozná az EU-ba, a pénzedet meg kivinné Ukrajnába

„Ha mindezt nem akarod, akkor a Fidesz a biztos választás” – szögezte le.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


