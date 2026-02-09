lengyel légtérdorszFehéroroszország

Pánikban Varsó, valami történt a lengyel légtérben

Hétfőre virradóra a lengyel katonai rádiolokációs rendszerek újabb, léggömbjellegű tárgyak behatolását észleltek a lengyel légtérben – közölte a lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága (DORSZ) az X-en.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 10:39
Lengyelország légtérsértésről tett bejelentést Forrás: AFP
A lengyel légteret megsértő léggömböket a katonai felderítő rendszerek folyamatosan követték, a helyzetet teljes mértékben ellenőrzés alatt tartották – írták, majd aláhúzták: az incidens nem veszélyeztette a légi közlekedést és a lengyel állampolgárokat – írja a Do Rzeczy. A DORSZ nem közölte, a léggömbök mely ország területéről repültek be. A lengyel hatóságok január végén és február elején több esetről is beszámoltak, amikor Belarusszia irányából történtek ilyen légtérsértések. A lengyel határőrség közlése szerint feltehetőleg csempész léggömbökről volt szó. Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton is történt egy incidens Lengyelországban, akkor vadászgépeket küldtek az ukrán határhoz.

A lengyel légtérbe belépő léggömbök miatt adott ki közleményt a a lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága
A lengyel légtérbe belépő léggömbök miatt adott ki közleményt a lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága. Fotó: AFP

A Rzeczpospolita című lengyel napilap hétfőn azt írta: tavaly a lengyel határőrségnek csaknem 200 alkalommal kellett beavatkoznia a léggömbök leszállásának helyszínén. Ennek kapcsán tavaly 29, cigarettacsempészettel gyanúsított személyt vettek őrizetbe, köztük tizennégy lengyel, tíz belarusz, négy litván és egy ukrán állampolgárt.

Ezeket a személyeket a csempészet mellett a nemzetbiztonsági előírások, valamint az Ukrajnával szembeni agresszió támogatásának megakadályozását célzó különleges intézkedésekről szóló törvény alapján gyanúsították meg. Ezekért legalább három év szabadságvesztés és többéves kitiltás a schengeni övezetből is kiszabható.

A Rzeczpospolita szerint a cigarettacsempészet valójában Oroszország által támogatott, Belarusszia által végrehajtott hibrid provokációt jelent, amelynek célja, hogy a lengyel szolgálatok reakcióját tesztelje. A lap Stanislaw Zarynt, a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter volt helyettesét idézi, aki szerint a Belarussziából berepülő légi tárgyak érzékelőkkel, GPS-eszközökkel és egyéb mozgáskövető alkatrészekkel vannak felszerelve. Ez arra utal Zaryn szerint, hogy Oroszország és Balarusszia információgyűjtésre használhatja fel az objektumokat.

Borítókép: Lengyelország légtérsértésről tett bejelentést (Fotó: AFP)

