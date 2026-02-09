Pánikban Varsó, valami történt a lengyel légtérben

A Rzeczpospolita című lengyel napilap hétfőn azt írta: tavaly a lengyel határőrségnek csaknem 200 alkalommal kellett beavatkoznia a léggömbök leszállásának helyszínén. Ennek kapcsán tavaly 29, cigarettacsempészettel gyanúsított személyt vettek őrizetbe, köztük tizennégy lengyel, tíz belarusz, négy litván és egy ukrán állampolgárt.

Kolejne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko wydało komunikat ⬇️⬇️⬇️https://t.co/Hx2SeDEKow — DoRzeczy (@DoRzeczy_pl) February 9, 2026

Ezeket a személyeket a csempészet mellett a nemzetbiztonsági előírások, valamint az Ukrajnával szembeni agresszió támogatásának megakadályozását célzó különleges intézkedésekről szóló törvény alapján gyanúsították meg. Ezekért legalább három év szabadságvesztés és többéves kitiltás a schengeni övezetből is kiszabható.