Február 8-ról 9-re virradó éjszaka az orosz hadsereg összehangolt támadást indított Ukrajna ellen, amely során rakétákat és drónokat vetettek be, több várost is érintve. Odesszát különösen súlyos dróntámadás érte, a helyi hatóságok pedig arról tájékoztattak, hogy a város lakóépületeiben jelentős károk keletkeztek. A csapások tovább rontották az amúgy is rendkívül súlyos ukrán energiahelyzetet – számolt be cikkében az Origo.
Az orosz támadások és az ukrán tél végezhet Kijevvel és Odesszával
Ukrajna energia-infrastruktúrája továbbra is összeomlásközeli állapotban van, miközben újabb orosz csapások érték Odesszát és Kijevet is. A drón- és rakétatámadások során lakóépületek sérültek meg, több autó is lángra kapott és egy gázvezeték is megrongálódott, ami nehezíti a lakosság amúgy is akadozó ellátását. Kijevben az ukrán lakosok óvóhelyeken próbálják átvészelni az éjszakát, miközben a város területén ballisztikus rakéták végeznek pusztítást.
Az Ukrán Légierő közlése szerint február 9-én hajnali fél egy körül orosz pilóta nélküli repülő eszközök közelítették meg Odesszát. A Suspilne beszámolója alapján a városban több robbanás is hallható volt.
Szerhij Liszak, az Odesszai Városi Katonai Közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy egy többszintes lakóépület tetején tűz keletkezett, valamint egy gázvezeték is megrongálódott. Emellett több jármű is lángra kapott. Liszak közlése szerint a dróntámadás következtében legalább egy ember meghalt a városban.
Ugyanezen az éjszakán, korábban ballisztikus rakéták csapódtak be Kijevben is, amelyről az első értesülések nagyjából 17.30 körül érkeztek. A főváros polgármestere, Vitalij Klicsko megerősítette a támadást, miközben a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy maradjanak az óvóhelyeken.
A támadás után Kijev egyik városrészében a tervezettnél hamarabb megszakadt az áramszolgáltatás. A főváros elleni rakétacsapás pontos eredménye nem volt egyértelmű, és nem állt rendelkezésre információ arról sem, hogy mely objektumokat érhették találatok. Az Ukrán Légierő nem sokkal fél tíz előtt visszavonta a ballisztikus rakéták miatti riasztást.
Az újabb támadások az orosz erők Ukrajna energiarendszere elleni elhúzódó hadműveleteinek részeként zajlottak, amelyek súlyosan károsították az elektromos hálózatot, és a fagyos időjárás közepette hosszú áramkimaradásokat idéztek elő.
Február 8-án az Ukrenerho állami hálózatüzemeltető arról tájékoztatott, hogy az ország energiarendszere továbbra is rendkívüli nyomás alatt áll. A február 7-én éjszaka végrehajtott nagyszabású orosz támadást követően az atomerőművek részben leváltak az elektromos hálózatról.
A legsúlyosabb helyzet Kijevben alakult ki, ahol a lakosság több napon keresztül naponta mindössze másfél-két órán át jutott áramhoz.
A február 7-i támadás egy újabb hideghullám előtt történt, és az előrejelzések szerint a következő napokban a hőmérséklet akár mínusz 19 Celsius-fokig is csökkenhet a fővárosban, ami tovább növeli az energiarendszer terhelését.
Borítókép: Égő lakóház Kijevben (Fotó:AFP)
