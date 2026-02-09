Az orosz támadások és az ukrán tél végezhet Kijevvel és Odesszával

A támadás után Kijev egyik városrészében a tervezettnél hamarabb megszakadt az áramszolgáltatás. A főváros elleni rakétacsapás pontos eredménye nem volt egyértelmű, és nem állt rendelkezésre információ arról sem, hogy mely objektumokat érhették találatok. Az Ukrán Légierő nem sokkal fél tíz előtt visszavonta a ballisztikus rakéták miatti riasztást.

Az újabb támadások az orosz erők Ukrajna energiarendszere elleni elhúzódó hadműveleteinek részeként zajlottak, amelyek súlyosan károsították az elektromos hálózatot, és a fagyos időjárás közepette hosszú áramkimaradásokat idéztek elő.

Február 8-án az Ukrenerho állami hálózatüzemeltető arról tájékoztatott, hogy az ország energiarendszere továbbra is rendkívüli nyomás alatt áll. A február 7-én éjszaka végrehajtott nagyszabású orosz támadást követően az atomerőművek részben leváltak az elektromos hálózatról.

A legsúlyosabb helyzet Kijevben alakult ki, ahol a lakosság több napon keresztül naponta mindössze másfél-két órán át jutott áramhoz.

A február 7-i támadás egy újabb hideghullám előtt történt, és az előrejelzések szerint a következő napokban a hőmérséklet akár mínusz 19 Celsius-fokig is csökkenhet a fővárosban, ami tovább növeli az energiarendszer terhelését.

Borítókép: Égő lakóház Kijevben (Fotó:AFP)