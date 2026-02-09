Rendkívüli

Nem változott meg az ország, a Tisza nagyot bukott Balmazújvárosban + videó

UkrajnaenergiaválságOroszországdróntámadás

Az orosz támadások és az ukrán tél végezhet Kijevvel és Odesszával

Ukrajna energia-infrastruktúrája továbbra is összeomlásközeli állapotban van, miközben újabb orosz csapások érték Odesszát és Kijevet is. A drón- és rakétatámadások során lakóépületek sérültek meg, több autó is lángra kapott és egy gázvezeték is megrongálódott, ami nehezíti a lakosság amúgy is akadozó ellátását. Kijevben az ukrán lakosok óvóhelyeken próbálják átvészelni az éjszakát, miközben a város területén ballisztikus rakéták végeznek pusztítást.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 8:12
Égő lakóház Kijevben
Égő lakóház Kijevben Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Február 8-ról 9-re virradó éjszaka az orosz hadsereg összehangolt támadást indított Ukrajna ellen, amely során rakétákat és drónokat vetettek be, több várost is érintve. Odesszát különösen súlyos dróntámadás érte, a helyi hatóságok pedig arról tájékoztattak, hogy a város lakóépületeiben jelentős károk keletkeztek. A csapások tovább rontották az amúgy is rendkívül súlyos ukrán energiahelyzetet – számolt be cikkében az Origo.

Az ukrán lakosság menedékekben próbálja átvészelni a sokadik nehéz éjszakát
Az ukrán lakosság menedékekben próbálja átvészelni a sokadik nehéz éjszakát. Fotó: AFP

Az Ukrán Légierő közlése szerint február 9-én hajnali fél egy körül orosz pilóta nélküli repülő eszközök közelítették meg Odesszát. A Suspilne beszámolója alapján a városban több robbanás is hallható volt.

Szerhij Liszak, az Odesszai Városi Katonai Közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy egy többszintes lakóépület tetején tűz keletkezett, valamint egy gázvezeték is megrongálódott. Emellett több jármű is lángra kapott. Liszak közlése szerint a dróntámadás következtében legalább egy ember meghalt a városban.

Ugyanezen az éjszakán, korábban ballisztikus rakéták csapódtak be Kijevben is, amelyről az első értesülések nagyjából 17.30 körül érkeztek. A főváros polgármestere, Vitalij Klicsko megerősítette a támadást, miközben a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy maradjanak az óvóhelyeken.

A támadás után Kijev egyik városrészében a tervezettnél hamarabb megszakadt az áramszolgáltatás. A főváros elleni rakétacsapás pontos eredménye nem volt egyértelmű, és nem állt rendelkezésre információ arról sem, hogy mely objektumokat érhették találatok. Az Ukrán Légierő nem sokkal fél tíz előtt visszavonta a ballisztikus rakéták miatti riasztást.

Az újabb támadások az orosz erők Ukrajna energiarendszere elleni elhúzódó hadműveleteinek részeként zajlottak, amelyek súlyosan károsították az elektromos hálózatot, és a fagyos időjárás közepette hosszú áramkimaradásokat idéztek elő.

Február 8-án az Ukrenerho állami hálózatüzemeltető arról tájékoztatott, hogy az ország energiarendszere továbbra is rendkívüli nyomás alatt áll. A február 7-én éjszaka végrehajtott nagyszabású orosz támadást követően az atomerőművek részben leváltak az elektromos hálózatról.

A legsúlyosabb helyzet Kijevben alakult ki, ahol a lakosság több napon keresztül naponta mindössze másfél-két órán át jutott áramhoz.

A február 7-i támadás egy újabb hideghullám előtt történt, és az előrejelzések szerint a következő napokban a hőmérséklet akár mínusz 19 Celsius-fokig is csökkenhet a fővárosban, ami tovább növeli az energiarendszer terhelését.

Borítókép: Égő lakóház Kijevben (Fotó:AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu