Athén felszámolja az illegális mecseteket

A görög kormány fellép az illegálisan működő imahelyek ellen, és megkezdte azok felszámolását. A becslések szerint Athénban közel hatvan engedély nélküli mecset működik, az üzemeltetőikre pedig a hatóságok kiutasítást helyeztek kilátásba.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 4:00
Fotó: SAKIS MITROLIDIS Forrás: AFP
Görögországban végleg elfogyott a kormány türelme, a hatóságok pedig elkezdték felszámolni az illegális imahelyeket. Athén a becslések szerint hatvan illegális mecsetnek ad otthont, amely komoly egészségügyi és biztonsági kockázatot is jelent. Az ilyen helyek üzemeltetőire pedig innentől a kitoloncolás vár majd – írja az Origo. 

Athénban a hatóságok lecsapnak az illegális mecsetekre és azok üzemeltetőire is
Fotó: SAKIS MITROLIDIS / AFP

Görögországban már hosszú ideje komoly problémát jelent a migráció és annak velejárói is. A becslések szerint csak a görög fővárosban hatvan illegális mecset működik, amelyek súlyos egészségügyi és biztonsági kockázatot jelentenek, miután semmiféle előírásnak nem felelnek meg. 

A görög kormánynak pedig elfogyott a türelme, így egy törvénymódosítás értelmében nem csak bezárják ezeket  helyeket, de üzemeltetőiket ki is toloncolják majd az országból. 

A precedenst egy bangladesi férfi teremtette, aki a beszámolók szerint Athén belvárosában üzemeltetett egy illegálisan működő imahelyet, ám a ház lakói feljelentették őt a rendőrségen. A hatóságok ezúttal a várakozásokkal ellentétben valóban cselekedtek, a rendőrség felszámolta a mecsetet, az üzemeltetőjével szemben pedig börtönbüntetést szabott ki a bíróság. A férfit a büntetése letöltése után várhatóan kiutasítják majd az országból.

Thanos Plevris, migrációs és menekültügyi miniszter az új szabályozás kapcsán hangsúlyozta, hogy nagyobb teret kíván biztosítani mind a hatóságok mind pedig a bíróság számára. 

A módosításoknak köszönhetően a jövőben a hasonló esetek során a bíróságok kötelesek lesznek menekültügyi következményeket is elrendelni, amennyiben az illegális mecset üzemeltetőjéről kiderül, hogy megszegte a törvényeket. Ez a gyakorlatban gyorsított kiutasításhoz vezethet. A görög kormány egyúttal jelezte, hogy a friss intézkedés nem a vallásszabadság ellen irányul, hiszen legális formában továbbra is mindenki szabadon gyakorolhatja vallását. 

Görögország 2025-től szigorított bevándorlási politikáján, az elutasított menedékkérőknek 14 napon belül el kell hagyniuk az országot. Azok, akik maradnak, kettőtől öt évig terjedő börtönbüntetésre számíthatnak. A pénzbírság akár 10 000 euró is lehet (illegális belépés esetén), és 30 000 euró (újrabelépés esetén). A maximális börtönbüntetést 24 hónapra emelték, és elektronikus nyomkövetőket is használnak. A hét év utáni legalizációs kiskaput pedig eltörölték. 

Borítókép: Illegális bevándorlókat kísérnek a görög rendőrök (Fotó: AFP)

 

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

