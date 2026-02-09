Athén felszámolja az illegális mecseteket

Görögországban végleg elfogyott a kormány türelme, a hatóságok pedig elkezdték felszámolni az illegális imahelyeket. Athén a becslések szerint hatvan illegális mecsetnek ad otthont, amely komoly egészségügyi és biztonsági kockázatot is jelent. Az ilyen helyek üzemeltetőire pedig innentől a kitoloncolás vár majd – írja az Origo.

Athénban a hatóságok lecsapnak az illegális mecsetekre és azok üzemeltetőire is

Fotó: SAKIS MITROLIDIS / AFP

Görögországban már hosszú ideje komoly problémát jelent a migráció és annak velejárói is. A becslések szerint csak a görög fővárosban hatvan illegális mecset működik, amelyek súlyos egészségügyi és biztonsági kockázatot jelentenek, miután semmiféle előírásnak nem felelnek meg.

A görög kormánynak pedig elfogyott a türelme, így egy törvénymódosítás értelmében nem csak bezárják ezeket helyeket, de üzemeltetőiket ki is toloncolják majd az országból.

A precedenst egy bangladesi férfi teremtette, aki a beszámolók szerint Athén belvárosában üzemeltetett egy illegálisan működő imahelyet, ám a ház lakói feljelentették őt a rendőrségen. A hatóságok ezúttal a várakozásokkal ellentétben valóban cselekedtek, a rendőrség felszámolta a mecsetet, az üzemeltetőjével szemben pedig börtönbüntetést szabott ki a bíróság. A férfit a büntetése letöltése után várhatóan kiutasítják majd az országból.