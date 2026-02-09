Ukrajna ismét fegyverekért lobbizik Brüsszelben

A vezetők válságdiplomáciája útra kel: egy brüsszeli tárgyalóteremből a belga vidéken álló kastélyba, majd Münchenbe, a világ legnagyobb nemzetközi biztonságpolitikai konferenciájára. Eközben az európai parlamenti képviselők Strasbourgban találkoznak, hogy megvitassák az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás feloldását, valamint a 2028 és 2034 közötti időszakra szóló hosszú távú uniós költségvetés jóváhagyását, míg a tagállamok nagykövetei kedden Brüsszelben tartanak egyeztetéseket.

Amikor az EU védelmi miniszterei Brüsszelben összeülnek, a napirenden egyetlen pont szerepel: Ukrajna támogatása.

Az ukrán védelmi miniszter, akit múlt hónapban neveztek ki, miután korábban a digitális átalakításért felelős miniszter volt, várhatóan részt vesz az ülésen, és tájékoztatja a blokk védelmi vezetőit országa „legégetőbb” szükségleteiről, miközben Oroszország teljes körű inváziója közeledik a negyedik évfordulójához. A tisztviselő névtelenséget kapott az érzékeny egyeztetések miatt.

A tárcavezető várhatóan további légvédelmi rakétarendszereket fog kérni, köztük Patriotokat és NASAMS-okat, amelyek régóta Kijev kívánságlistájának élén állnak.

A találkozón szó lesz a „védelmi innováció terén folytatott együttműködésről” is, ami drónokat és más új katonai technológiákat jelent. A szerdai ülésen „Európa sürgősen elkezd gondolkodni egy valódi B terven a saját biztonsága érdekében”, mivel az Egyesült Államok egyre inkább visszahúzódik a transzatlanti szövetségből – mondta Fabrice Pothier, a Rasmussen Global tanácsadó cég vezérigazgatója.

Európának képesnek kell lennie megállni a saját lábán arra az esetre, ha magára maradna

– tette hozzá.