Az Európai Unió egy rendkívüli hétre készül, amely során a vezetőknek a kontinens előtt álló legnehezebb kérdések közül többel is szembe kell nézniük. Ki kell találniuk, hogy miként tehetik Európát erős globális szereplővé egy egyre könyörtelenebb világban. Ez azt jelenti, hogy versenyképesebbé kell tenni az EU gazdaságát, csökkenteni kell az Egyesült Államoktól való függőséget, valamint segíteni kell Ukrajnát abban, hogy ellenálljon Oroszország immár négy éve tartó, kimerítő inváziójának – számolt be cikkében a Politico. A háborúpárti vezetők mindent megtesznek majd Kijevért.
Ukrajna ismét fegyverekért lobbizik Brüsszelben
Az Európai Unió vezetői a héten tárgyalnak a kontinens biztonságáról, Ukrajna támogatásáról és az EU globális szerepéről. A megbeszélések középpontjában az amerikai függőség csökkentése és az európai védelem megerősítése áll. Ukrajna további légvédelmi rendszereket próbál majd kicsikarni Brüsszeltől a találkozó során. Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentése nyílt beismerése annak, hogy mi várhat egy háború esetén Európára, az Egyesült Államok támogatása nélkül.
A vezetők válságdiplomáciája útra kel: egy brüsszeli tárgyalóteremből a belga vidéken álló kastélyba, majd Münchenbe, a világ legnagyobb nemzetközi biztonságpolitikai konferenciájára. Eközben az európai parlamenti képviselők Strasbourgban találkoznak, hogy megvitassák az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás feloldását, valamint a 2028 és 2034 közötti időszakra szóló hosszú távú uniós költségvetés jóváhagyását, míg a tagállamok nagykövetei kedden Brüsszelben tartanak egyeztetéseket.
Amikor az EU védelmi miniszterei Brüsszelben összeülnek, a napirenden egyetlen pont szerepel: Ukrajna támogatása.
Az ukrán védelmi miniszter, akit múlt hónapban neveztek ki, miután korábban a digitális átalakításért felelős miniszter volt, várhatóan részt vesz az ülésen, és tájékoztatja a blokk védelmi vezetőit országa „legégetőbb” szükségleteiről, miközben Oroszország teljes körű inváziója közeledik a negyedik évfordulójához. A tisztviselő névtelenséget kapott az érzékeny egyeztetések miatt.
A tárcavezető várhatóan további légvédelmi rakétarendszereket fog kérni, köztük Patriotokat és NASAMS-okat, amelyek régóta Kijev kívánságlistájának élén állnak.
A találkozón szó lesz a „védelmi innováció terén folytatott együttműködésről” is, ami drónokat és más új katonai technológiákat jelent. A szerdai ülésen „Európa sürgősen elkezd gondolkodni egy valódi B terven a saját biztonsága érdekében”, mivel az Egyesült Államok egyre inkább visszahúzódik a transzatlanti szövetségből – mondta Fabrice Pothier, a Rasmussen Global tanácsadó cég vezérigazgatója.
Európának képesnek kell lennie megállni a saját lábán arra az esetre, ha magára maradna
– tette hozzá.
Az ukrán válság háttérbe szorul, amikor az EU 27 tagállamának vezetői a kis belga Rijkhoven faluba látogatnak, hogy foglalkozzanak a blokk gazdasági gondjaival.
A XVI. századi Alden Biesen kastélyban azt fogják megvitatni, hogyan lehetne gazdagabbá tenni az EU-t; a jogszabályok egyszerűsítésétől kezdve az egységes piac megerősítésén át a világ más részeiről származó kritikus fontosságú nyersanyagoktól való függőség csökkentéséig.
Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke és Letta volt olasz miniszterelnök is beszédet mond a vezetőknek, és „megosztják elképzeléseiket az európai versenyképességről” – áll António Costa, az Európai Tanács elnöke által a vezetőknek küldött meghívólevélben. Draghi és Letta is írt jelentéseket arról, hogyan lehetne Európa versenyképesebb.
Münchenben Európa védelmi esélyeit latolgatják a hétvégén
További Külföld híreink
A védelem kerül ismét előtérbe az éves müncheni konferencián, amelyen részt vesz Ursula von der Leyen, Friedrich Merz német kancellár, Mark Rutte, a NATO főtitkára, Marco Rubio amerikai külügyminiszter, valamint Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij.
Hivatalosan az idei év fő témái az európai biztonság és védelem, valamint a transzatlanti kapcsolat jövője lesznek.
Nem hivatalosan azonban mindenkit az a kérdés foglalkoztat, hogy az EU-nak van-e bármilyen esélye Washington segítsége nélkül megállni a saját lábán.
Rutte nem így gondolja: a múlt hónapban azt mondta az uniós törvényhozóknak, hogy „csak álmodozzanak”, ha azt hiszik, Európa képes erre az Egyesült Államok nélkül.
„Nem képes” – fogalmazott nyersen.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
