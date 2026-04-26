Győri Audi ETO KCkézilabdaKristine BreistölPer Johanssonnői kézi BLOdense

„Jómagam sem tudom szavakba foglalni” – a Győr edzőjét saját csapata sokkolta a BL-ben

A címvédő Győri Audi ETO KC kettős győzelemmel jutott négyes döntőbe a női kézilabda Bajnokok Ligájában, miután a szombati, hazai visszavágón 40-25-re legyőzte a dán Odensét. A mérkőzés után a győrieket irányító Per Johansson elmondta, még őt is sokkolta, hogy csapata több mint húszgólos különbséggel abszolválta a negyeddöntőt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 26. 8:48
Per Johanssont meglepte, hogy ekkora különbséggel búcsúztatták az Odensét Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Nagyon csalódott vagyok. Nem sikerült semmit megvalósítani a megbeszéltekből, még a legalapvetőbb dolgokat sem. Dühös és csalódott vagyok. Az ETO megérdemelten nyert – tette hozzá Thale Rushfeldt Deila, az Odense átlövője.

A Bajnokok Ligája végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig minden tornára a magyar fővárosban került sor. Eleinte a Papp László Budapest Sportaréna adott, 2022 óta pedig az MVM Dome ad otthont a mérkőzéseknek. A Győr idén – június 6–7-én – 11., sorozatban a tizedik alkalommal lép pályára Budapesten.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
