„Jómagam sem tudom szavakba foglalni” – a Győr edzőjét saját csapata sokkolta a BL-ben

– Nagyon csalódott vagyok. Nem sikerült semmit megvalósítani a megbeszéltekből, még a legalapvetőbb dolgokat sem. Dühös és csalódott vagyok. Az ETO megérdemelten nyert – tette hozzá Thale Rushfeldt Deila, az Odense átlövője.

A Bajnokok Ligája végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig minden tornára a magyar fővárosban került sor. Eleinte a Papp László Budapest Sportaréna adott, 2022 óta pedig az MVM Dome ad otthont a mérkőzéseknek. A Győr idén – június 6–7-én – 11., sorozatban a tizedik alkalommal lép pályára Budapesten.