ftcfinal fourmetznői kézilabda

Simon Petra világklasszis teljesítményt nyújtott, a Fradi egyetlen percre sem adta fel

A Ferencváros jól kezdett a Metz vendégeként a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, 12-12 után azonban sokba került a rövidzárlat, szünetben 18-12-re vezetett a francia csapat. Az FTC nem adta fel, a második félidőben többször az egyenlítés közelébe került, végül azonban 31-28-ra kikapott, s mivel a hazai meccs 31-31-re végződött, a Győr után nem jutott be a Final Fourba. Simon Petra világklasszis teljesítményt nyújtott, tizenegy gólt dobott.

Magyar Nemzet
2026. 04. 25. 19:01
Simon Petra az első félidőben gyorsan négy gólt szerzett Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

