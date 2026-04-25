Simon Petra világklasszis teljesítményt nyújtott, a Fradi egyetlen percre sem adta fel
A Ferencváros jól kezdett a Metz vendégeként a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, 12-12 után azonban sokba került a rövidzárlat, szünetben 18-12-re vezetett a francia csapat. Az FTC nem adta fel, a második félidőben többször az egyenlítés közelébe került, végül azonban 31-28-ra kikapott, s mivel a hazai meccs 31-31-re végződött, a Győr után nem jutott be a Final Fourba. Simon Petra világklasszis teljesítményt nyújtott, tizenegy gólt dobott.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
