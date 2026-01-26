Szergej Nariskin, az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat vezetője értékelte a Nyugat reakcióit az Ukrajnát ért Oresnyik rakétacsapást követően – számolt be az Origo.
„A Nyugat ráébredt, mivel áll szemben”
Az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat vezetője szerint a Nyugat kezd rádöbbenni, mivel is áll szemben. Szergej Nariskin elmondta, hogy a január eleji, az elnöki rezidenciát ért támadásra adott válaszcsapás világos üzenet a világnak, hogy Oroszország olyan rakétarendszer birtokában van, amire nincs felkészülve egy légvédelmi rendszer sem.
Nariskin szerint a nyugati politikai szereplőket meglepte az Oresnyik rakétarendszer bevetése egy nyugat-ukrajnai katonai objektum ellen. Megfogalmazása szerint az Ukrajna nyugati részén található katonai létesítményt érő támadás komoly döbbenetet váltott ki mind a nyugati katonai, mind a politikai körökben.
A válaszcsapás, ami üzent a világnak
Amint arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, Oroszország nagyszabású rakétacsapást hajtott végre ukrajnai célpontok ellen, amelynek során Oresnyik hiperszonikus rakétát is bevetettek. Az orosz védelmi minisztérium január 9-én tett közzé tájékoztatást a rakétarendszer alkalmazásáról. A csapások érintették a Lviv Repülőgép-javító Üzemet is, ahol F–16-os és MiG–29-es vadászgépeket újítottak fel. Az üzemben emellett közepes és nagy hatótávolságú drónokat is előállítottak, amelyeket az ukrán fegyveres erők civil célpontok ellen vetettek be Oroszország mélyebb területein.
Az Oresnyik-támadás válaszlépés volt arra a december 28-i, eredménytelen akcióra, amikor ukrán fegyveresek megkísérelték megtámadni Vlagyimir Putyin Novgorodi régióban található rezidenciáját.
A művelet célzott, alaposan előkészített és magas szinten koordinált volt: összesen 91 drónt indítottak a Szumi és a Csernyihivi térségből. A támadást több irányból hajtották végre, a pilóta nélküli eszközöket azonban a Brjanszki, a Szmolenszki és a Novgorodi régiók légterében megsemmisítették.
Borítókép: Az Oresnyik működési ábrája (Fotó: AFP)
