Nariskin szerint a nyugati politikai szereplőket meglepte az Oresnyik rakétarendszer bevetése egy nyugat-ukrajnai katonai objektum ellen. Megfogalmazása szerint az Ukrajna nyugati részén található katonai létesítményt érő támadás komoly döbbenetet váltott ki mind a nyugati katonai, mind a politikai körökben.

A válaszcsapás, ami üzent a világnak

Amint arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, Oroszország nagyszabású rakétacsapást hajtott végre ukrajnai célpontok ellen, amelynek során Oresnyik hiperszonikus rakétát is bevetettek. Az orosz védelmi minisztérium január 9-én tett közzé tájékoztatást a rakétarendszer alkalmazásáról. A csapások érintették a Lviv Repülőgép-javító Üzemet is, ahol F–16-os és MiG–29-es vadászgépeket újítottak fel. Az üzemben emellett közepes és nagy hatótávolságú drónokat is előállítottak, amelyeket az ukrán fegyveres erők civil célpontok ellen vetettek be Oroszország mélyebb területein.

Az Oresnyik-támadás válaszlépés volt arra a december 28-i, eredménytelen akcióra, amikor ukrán fegyveresek megkísérelték megtámadni Vlagyimir Putyin Novgorodi régióban található rezidenciáját.

A művelet célzott, alaposan előkészített és magas szinten koordinált volt: összesen 91 drónt indítottak a Szumi és a Csernyihivi térségből. A támadást több irányból hajtották végre, a pilóta nélküli eszközöket azonban a Brjanszki, a Szmolenszki és a Novgorodi régiók légterében megsemmisítették.

Borítókép: Az Oresnyik működési ábrája (Fotó: AFP)