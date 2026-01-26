Rendkívüli

Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

OroszországUkrajnaOresnyikrakétarendszer

„A Nyugat ráébredt, mivel áll szemben”

Az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat vezetője szerint a Nyugat kezd rádöbbenni, mivel is áll szemben. Szergej Nariskin elmondta, hogy a január eleji, az elnöki rezidenciát ért támadásra adott válaszcsapás világos üzenet a világnak, hogy Oroszország olyan rakétarendszer birtokában van, amire nincs felkészülve egy légvédelmi rendszer sem.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 16:38
Az Oresnyik működési ábrája
Az Oresnyik működési ábrája Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szergej Nariskin, az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat vezetője értékelte a Nyugat reakcióit az Ukrajnát ért Oresnyik rakétacsapást követően – számolt be az Origo.

Szergej Nariskin beszámolója szerint a nyugat vezetők rádöbbentek mire képes az orosz szuperfegyver
Szergej Nariskin beszámolója szerint a nyugati vezetők rádöbbentek, mire képes az orosz szuperfegyver. Fotó: AFP

 

Nariskin szerint a nyugati politikai szereplőket meglepte az Oresnyik rakétarendszer bevetése egy nyugat-ukrajnai katonai objektum ellen. Megfogalmazása szerint az Ukrajna nyugati részén található katonai létesítményt érő támadás komoly döbbenetet váltott ki mind a nyugati katonai, mind a politikai körökben.

 

A válaszcsapás, ami üzent a világnak

Amint arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, Oroszország nagyszabású rakétacsapást hajtott végre ukrajnai célpontok ellen, amelynek során Oresnyik hiperszonikus rakétát is bevetettek. Az orosz védelmi minisztérium január 9-én tett közzé tájékoztatást a rakétarendszer alkalmazásáról. A csapások érintették a Lviv Repülőgép-javító Üzemet is, ahol F–16-os és MiG–29-es vadászgépeket újítottak fel. Az üzemben emellett közepes és nagy hatótávolságú drónokat is előállítottak, amelyeket az ukrán fegyveres erők civil célpontok ellen vetettek be Oroszország mélyebb területein.

Az Oresnyik-támadás válaszlépés volt arra a december 28-i, eredménytelen akcióra, amikor ukrán fegyveresek megkísérelték megtámadni Vlagyimir Putyin Novgorodi régióban található rezidenciáját.

A művelet célzott, alaposan előkészített és magas szinten koordinált volt: összesen 91 drónt indítottak a Szumi és a Csernyihivi térségből. A támadást több irányból hajtották végre, a pilóta nélküli eszközöket azonban a Brjanszki, a Szmolenszki és a Novgorodi régiók légterében megsemmisítették.

 

Borítókép: Az Oresnyik működési ábrája (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyarország

Egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

És persze a háttérben ott dörzsölgeti mocskos mancsait a két főgazember: Ursula von den Leyen és Manfred Weber.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu