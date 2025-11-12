VucsicsOroszországEurópaháborúhelyzetSzerbia

Vucsics: Európa háborúra készül Oroszországgal

Szerbia rendkívül nehéz helyzetbe került a Nyugat és Oroszország közötti feszültség növekedése miatt – mondta Alekszandar Vucsics szerb elnök, aki szerint ma már egyre világosabban látszik, hogy az európai országok katonai konfliktusra készülnek Moszkvával.

Alekszandar Vucsics szerb elnök Fotó: Amir Hamzagic Forrás: Anadolu/AFP
„Ahogy elemzem a tényeket, arra a következtetésre jutok, hogy Európa és Oroszország közötti háború egyre nyilvánvalóbbá válik” – mondta a szerb elnök, írja az Origo.

Vucsics
Alekszandar Vucsics szerb elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozik a moszkvai Kremlben (Fotó: AFP/Alexander Zemlianichenko)

Ez nem üres beszéd – mindenki készül rá

– fogalmazott Vucsics egy tévéműsorban.

Vucsics: Szerbia két tűz között

A szerb államfő ezzel a francia vezérkari főnök, Fabien Mandon kijelentésére reagált, aki szerint a francia hadseregnek három-négy éven belül készen kell állnia egy esetleges összecsapásra Oroszországgal.

Vucsics hangsúlyozta: Szerbia különösen nehéz helyzetben van a nyugati országok és Oroszország ellentétes céljai miatt.

Két tűz közé kerültünk

– fogalmazott, hozzátéve, hogy hazájának saját védelme érdekében tovább kell erősítenie a haderejét.

A szerb elnök szerint Belgrádnak a nemzeti érdekeket szem előtt tartva kell lavíroznia a nagyhatalmi ellentétek között, miközben igyekszik elkerülni, hogy bármelyik oldal konfliktusába belesodródjon.

Borítókép: Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó. Anadolu/AFP/Amir Hamzagic)

