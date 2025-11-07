Szerbiában puccskísérlet zajlik

Egy éve ostromolják a hódító birodalom seregei Nándorfehérvárt. A ma Belgrádként ismert városban és egész Szerbiában tavaly ősz óta folyamatos globalista államcsínykísérlet zajlik.

Az ürügy a tavaly november 1-jei újvidéki tragédia. Mint ismert, aznap váratlanul leomlott, beszakadt a délvidéki város vasútállomásának betonteteje. Tizenhét ember maradt a romok alatt, közülük tizenöten azonnal szörnyethaltak, egy ember néhány hónappal később halt bele súlyos sérüléseibe. Az áldozatok között gyerekek is voltak.

Szörnyűség, ami történt – de még rettenetesebb, hogy a globalista háttérhatalom hullarablóként viselkedve azonnal támadásba lendült, és nem is teljesen hideg polgárháború szításába kezdett azzal a teljesen nyilvánvaló céllal, hogy megdöntse a szerb államot, és mint oly sok országban, bábkormányt erőltessen déli szomszédunkra.

Igen, hullarablás ez, hiszen józan ésszel senki sem gondolhatja, hogy a minden valószínűség szerint súlyos építészeti mulasztás a mindenkori kormány felelőssége.

Ezzel együtt Goran Vesics építésügyi és Tomiszlav Momirovics kereskedelmi miniszter beadta lemondását, később Milos Vucsevics miniszterelnök és Milan Durics, Újvidék polgármestere is távozott tisztségéből, és alapos vizsgálat kezdődött a tragédia okainak feltárására.

Ennek ellenére Szerbia több városában különböző egyetemekről kiindulva zavargássorozat robbant ki, aminek eddig már súlyos sérültjei is voltak.

A tudatos, professzionális ügynöki manőverekkel felhergelt és uszított egyetemisták országszerte utakat barikádoztak el, felsőoktatási intézményeket vettek blokád alá, és olyan politikai követelésekkel álltak elő, amelyeknek már semmi közük nem volt az újvidéki tragédiához. A zavargások egyre erőszakosabbak lettek, ami természetszerűleg kiváltotta a külföldi hátterű támadások célpontjában álló, óriási társadalmi támogatottságnak örvendő kormány és a szintén a választók többségét maga mögött tudó Alekszandar Vucsics államfő híveinek felháborodását és ellenállását. Néhol pofonok is elcsattantak, tavaly augusz­tusban pedig az immár új választásokat követelő puccsisták kormánypárti irodákat támadtak meg és dúltak fel.

A rendőrség sikeresen helyreállította a rendet, ám ez nem szegte kedvét a külföldről szervezett államcsínykísérlet résztvevőinek, múlt héten az újvidéki tragédia évfordulója ürügyén ismét megpróbálták káoszba taszítani Szerbiát. A kísérlet ezúttal is eredménytelen maradt, így bizonyosak lehetünk abban, hogy a szerb állam megdöntésén ügyködő erők újra és újra próbálkozni fognak.

De mi végre akarják eltávolítani a hatalomból a szerbiai polgárok óriási többsége által megválasztott Vucsics elnököt és a hozzá kötődő, ugyancsak hatalmas támogatottságú kormányt?