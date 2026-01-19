Milliméterekre a harmadik világháború, komoly figyelmeztetést kapott Európa

Oroszország növeli a támadó drónok gyártását, és nem lassít a tempón, sőt további bővítést tervez. Erről számolt be Andrij Kovalenko, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központjának vezetője. Szerinte ez nem csupán Ukrajnára, hanem a NATO európai szárnyára is komoly fenyegetést jelent. Az orosz–ukrán háború tovább folytatódik, s egyre közelebb a világháború. A háborúpárti Brüsszel mindent megtesz Ukrajna támogatásáért. Ursula von der Leyen pedig már akár holnap felvenné a háborúban álló országot az Európai Unióba.

Világháború lehet, egyre közelebb a baj (Fotó: AFP)

Így törhet ki a harmadik világháború

Kovalenko kiemelte:

Nem az orosz gyalogos, hanem az orosz drón az, ami először átlépi a szövetség határát.

A világháború kockázata egyre nő. 2025-ben többször is előfordultak orosz légtérsértések a NATO-tagállamoknál, mind harci repülőgépekkel, mind pilóta nélküli légi járművekkel.

Néhány konkrét eset:

Szeptember 19.: Orosz MiG–31K vadászrepülők (Kinzsal hiperszonikus rakéták hordozói) lépték át Észtország légterét. Három gép körülbelül 12 percig tartózkodott Észtország felett (az észt külügyminisztérium közlése szerint).

Szeptember 8.: Egy orosz Mi–8 katonai helikopter sértette meg Észtország légterét Vaindloo-sziget közelében (az észt védelmi erők jelentése).

Szeptember 10.: Egy nagyszabású orosz kombinált támadás során Ukrajna ellen orosz drónok léptek be Lengyelország légterébe. Varsó vadászgépeket riasztott, és először alkalmazott légvédelmi rendszereket arra, hogy közvetlenül a saját területe felett semmisítsen meg drónokat.

Szeptember 13.: Orosz drónt észleltek Románia légterében, ami légiriadót váltott ki mind Lengyelországban, mind Romániában.

Ezek az incidensek jól mutatják, hogyan terjed ki az orosz drónfenyegetés Ukrajnán túlra, és hogyan érinti közvetlenül a NATO keleti szárnyát. Kovalenko szerint a dróngyártás felfuttatása tovább növeli ezt a kockázatot.

Háború Európa és Oroszország között

Korábban a lapunk arról is beszámolt, hogy a szerb elnök szerint egyre közelebb a háború Európa és Oroszország között. Alekszandar Vucsics hozzátette:

Azt hiszem, ahogy közeledik az európaiak és az oroszok közötti konfliktus, az európaiak, az amerikaiak, az egész Nyugat arra fog kérni minket, hogy egyre határozottabban lépjünk fel az oroszokkal szemben. Kötelességünk megőrizni a békét, megőrizni az országunkat, és senkivel sem keveredni konfliktusba. Tudják, az első világháborúban a teljes népességünk közel 30 százalékát veszítettük el, főként különféle betegségekben, de a háború következményeként. Tehát minden bizonnyal rengeteg hős veszett oda, különösen a férfi lakosság köréből. Ha a balkáni háborúk óta nem háborúztunk volna, ma több lakosunk lenne, mint Hollandiának. Valahol 17-18 millió körül lennénk. Azt hiszem, itt az ideje megvédeni a gyermekeinket, megvédeni a jövőnket.

Orbán Viktor is a háborúra figyelmeztetett. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, a nyugat-európai országok megint háborúra készülnek.

Az európaiak beleadtak több mint 200 milliárdot, az ukránok meg most benyújtották a számlát több mint 800 milliárd dollárról

– mondta a kormányfő. Orbán Viktor képtelenségnek tartja, hogy az Ukrajnának adott kölcsönöket Kijev valaha is visszafizesse. Hangsúlyozta: Magyarország mostanáig elkerülte a háborút, ugyanakkor amennyiben bábkormány kerül Magyarország élére, bele fogunk csúszni a fegyveres konfliktusba.

A Tisza az európai háborúpárt magyar lerakata. Ha Brüsszel-párti kormány lesz, beletolnak minket a háborúba, és akkor az összes nagy tervre keresztet vethetünk. Nekünk sikerülhet, hogy kimaradjunk a háborúból. Ezt most nem lehet rábízni fiatal kalandorokra, szükség van a tapasztalatra, biztosra kell menni, a Fidesz a biztos választás

– tette hozzá.

Borítókép: Egyre közelebb a világháború (Fotó: AFP)