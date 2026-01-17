Orbán Viktor: A háború kopogtat az ajtónkon

Európában lejtmenet van, nincs pénz, ezért felveszik a hitelt a bankároktól, és ezt a hitelt adják az ukránoknak, amit ők nem fognak visszafizetni. Ebbe Európa gazdasága tönkremegy, ezért Oroszországot jóvátételre akarják kötelezni. Eddig a hadiipar tolt minket a háborúba, most már a bankárok és politikusok is