Orbán Viktor: A háború kopogtat az ajtónkon

A Miskolcon tartott háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, a háború közel van és kopogtat az ajtónkon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 15:48
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
– Arra adunk pénzt, hogy évente 400 ezer ember meghaljon vagy hadirokkant legyen – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Miskolcon. 

DPK Miskolc Fidesz kampány Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor kiemelte, a nyugat-európai országok megint háborúra készülnek. 

Az európaiak beleadtak több mint 200 milliárdot, az ukránok meg most benyújtották a számlát több mint 800 milliárd dollárról

– jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, képtelenségnek tartja, hogy az Ukrajnának adott kölcsönöket Kijev valaha is visszafizesse. Orbán Viktor szerint Magyarország mostanáig elkerülte a háborút, ugyanakkor amennyiben bábkormány kerül Magyarország élére, bele fogunk csúszni a fegyveres konfliktusba. 

 

Európában lejtmenet van, nincs pénz, ezért felveszik a hitelt a bankároktól, és ezt a hitelt adják az ukránoknak, amit ők nem fognak visszafizetni. Ebbe Európa gazdasága tönkremegy, ezért Oroszországot jóvátételre akarják kötelezni. Eddig a hadiipar tolt minket a háborúba, most már a bankárok és politikusok is

– tette hozzá Orbán Viktor. Kijelentette, csak az maradhat ki, aki ki akar maradni. Mi pedig ki akarunk. 

A Tisza az európai háborúpárt magyar lerakata. Ha Brüsszel-párti kormány lesz, beletolnak minket a háborúba, és akkor az összes nagy tervre keresztet vethetünk. Nekünk sikerülhet, hogy kimaradjunk a háborúból. Ezt most nem lehet rábízni fialat kalandorokra, szükség van a tapasztalatra, biztosra kell menni, a Fidesz a biztos választás

– mondta el a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

