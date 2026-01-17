Orbán Viktor: A háború kopogtat az ajtónkon

– Arra adunk pénzt, hogy évente 400 ezer ember meghaljon vagy hadirokkant legyen – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Miskolcon.
Orbán Viktor kiemelte, a nyugat-európai országok megint háborúra készülnek.
Az európaiak beleadtak több mint 200 milliárdot, az ukránok meg most benyújtották a számlát több mint 800 milliárd dollárról
– jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, képtelenségnek tartja, hogy az Ukrajnának adott kölcsönöket Kijev valaha is visszafizesse. Orbán Viktor szerint Magyarország mostanáig elkerülte a háborút, ugyanakkor amennyiben bábkormány kerül Magyarország élére, bele fogunk csúszni a fegyveres konfliktusba.
