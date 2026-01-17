Miskolcon lesz az év első háborúellenes gyűlése + videó

Ma 11 órától Miskolcon, a DVTK Arénában folytatódik a digitális polgári körök (DPK) országjárása. Az idei év első háborúellenes gyűlésének a csúcspontján Orbán Viktor miniszterelnök lép a színpadra, de felszólal Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is. Az eseményen részt vesznek a DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít róla.

Hatalmas siker a DPK országjárása (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. A szegedi eseményt megelőzően négy háborúellenes gyűlést tartottak a DPK tagjai:

november 15-én Győrben,

november 29-én Nyíregyházán,

december 6-án Kecskeméten,

december 13-án pedig Mohácson találkoztak a résztvevők.

A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A hatalmas siker láttán nem meglepő, hogy folytatódik a háborúellenes országjárás, ami várhatóan további helyszínekre is ellátogat a következő hetekben.

Orbán Viktor érvei a Fidesz mellett a DPK gyűlésen

A DPK-gyűléseken Orbán Viktor részletes kül- és belpolitikai helyzetértékelést adott. Így volt ez Szegeden is, ahol a Lázárinfón a résztvevők szabadon kérdezhették a kormányfőt. Arra a kérdésre, hogy miért érdemes 2026-ban, 16 év kormányzás után a Fideszre szavazni, azt mondta:

Ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió munkahely, nincs biztos időskor, de van háború és jó sok migráns. Ha nincs Fidesz, nincs parti.

Kijelentette azt is, hogy a Fidesz–KDNP egy olyan közösség, amely mindig olyan vezetőket tud előhozni, az élre állítani, amilyenre a magyaroknak, az országnak, a hazának szüksége van.

Ez a mi legnagyobb erőnk – tette hozzá a miniszterelnök.

Én arra vállalkoztam, hogy megváltoztatjuk a magyarok sorsát, azt a sorsot, amit mások szántak nekünk az első világháború után. Nekünk azt a sorsot szánták, hogy kicsik legyünk és szegények, és én azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok, és ezzel még nem végeztem

– jelentette ki Orbán Viktor.