Orbán Viktor már készül a miskolci DPK-gyűlésre

„Miskolcon találkozunk” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportban a szombati DPK-gyűlésre utalva. A miniszterelnök azt is tudatta, hogy addig még aláírja a szerdai kormányülésen hozott döntéseket.

2026. 01. 16. 11:30
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök megosztotta a Harcosok Klubja Facebook-csoport tagjaival, hogy péntek délelőtt aláírta a szerdai kormányülésen hozott döntéseket. Mint megírtuk, a kormányülés fő témái között a tűzifa kérdése, a hóhelyzet, valamint a csökkenő infláció volt. A csütörtöki Kormányinfón pedig Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a kormány nemzeti petíciót indít, ugyanis helytelenítik, hogy Brüsszel a magyarok pénzét Ukrajnába akarja küldeni. De ismertette azt is, hogy két egymást követő napon folyósítják a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét.

Fontos bejelentések hangzottak el a csütörtöki Kormányinfón. Fotó: Havran Zoltán

A kormányfő a Harcosok Klubjában megosztott bejegyzésben arról is írt, hogy első körös megbeszélést tartanak a Fidesz–KDNP az országos választási listájáról. Ismert, hogy a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjeit múlt szombaton, a Fidesz kongresszusán mutatták be. A kormányfő az eseményen tudatta, hogy február 20-ig közzéteszik a listán indulók nevét is.

 

Szombaton jön az idei első DPK-gyűlés

Orbán Viktor a mai Harcosok Klubja levélben jelezte, hogy délután Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével egyeztet, aki előtte fog felszólalni szombaton a digitális polgári körök (DPK) miskolci gyűlésén.

Miskolcon találkozunk

– tette hozzá.

A miniszterelnök az extrém időjárás kapcsán leszögezte, hogy az ország a hópróbát kiállta, de még jöhet második és harmadik felvonás is. 

Vigyázzunk egymásra

– fogalmazott.

Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Még 86 nap

– írta a bejegyzés végén Orbán Viktor.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

