kormányinfóvitályos esztergulyás gergely

Orbán Viktor a kormányülésről: Hajrá, meló van + videó

Csütörtökön Kormányinfón ismerteti a szerdai kormányülésen meghozott döntéseket Gulyás Gergely és Vitályos Eszter. Lapunk pedig a szokásoknak megfelelően élőben számol be az elhangzottakról.

Máté Patrik
2026. 01. 14. 13:05
Ha szerda, akkor kormányülés – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök a fő témák között említette a tűzifa kérdését, a hóhelyzetet, valamint a csökkenő inflációt.

Hajrá, meló van

– tette hozzá.

A szokásos két hét helyett most mindössze egy hét után ismét Kormányinfót tart csütörtökön délelőtt tíz órától Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A két politikus a tájékoztatón beszámol a szerdai kormányülésen hozott legfrissebb döntésekről. Lapunk élő szöveges tudósításban számol majd be a Kormányinfón elhangzottakról.

Borítókép: Kormányinfó (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


