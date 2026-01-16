Orbán Viktorhavazás

Orbán Viktor: Kiálltuk a próbát + videó

Az első felvonást kivédtük – jelentette ki a hóhelyzet kapcsán a péntek reggeli interjúja után a miniszterelnök. Orbán Viktor mindenkinek megköszönte a munkáját, aki részt vett a rendkívüli téli időjárás elleni védekezésben, de szerinte továbbra is készülni kell: könnyen lehet második és harmadik felvonás is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 10:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Aki esetleg lemaradt, mi volt a rádióban a legfontosabb téma? – szegezték a kérdést Orbán Viktornak a péntek reggeli, Kossuth rádiónak adott interjúja után. A miniszterelnök TikTok-videójában azt válaszolta, hogy Magyarország a hópróbát kiállta. – Legalábbis az első felvonást kivédtük, de készülni kell, mert könnyen lehet második és harmadik felvonás is. Megköszöntem mindenkinek, aki segített, akár a fegyelmével, akár a türelmével. Akik meg ténylegesen a baj elhárításán dolgoztak, a mentők, a katasztrófavédelmisek, az orvosok, a rendőrök és a katonák, nekik meg külön is köszönöm, hogy éjjel-nappal rendelkezésünkre álltak – hangsúlyozta kormányfő, majd kijelentette: – Kiálltuk a próbát.

Orbán Viktor szerint az ország kiállta a rendkívüli téli időjárás próbáját (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor szerint az ország kiállta a rendkívüli téli időjárás próbáját (Forrás: Facebook)

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a péntek reggeli interjúban a miniszterelnök úgy vélte, a lakosság is türelmes és fegyelmezett volt. Szerinte az elhárítási munkákban sokat segített a korábbi tapasztalat.

 „Ezek a dossziék megvannak, és az operatív törzs megalakulása is jó ütemben kezdődött, a belügyminiszter pedig garantálni tudta a folyamatot. Jelezte, nincs vége, ónos eső bármikor jöhet”

 – hívta fel a figyelmet.

A fűtéssel kapcsolatban elmondta, a hazai tározók, a gáz- és energiatartalék szempontjából az éves fogyasztás negyven százalékánál magasabb tartalékkal kezdték meg a telet, nem akadt el az ország gázellátása, így nem vagyunk bajban. Jelezte, a tűzifaprogramban a támogatást megduplázták, és hatékonyabb rendszerben jut el a fa a rászorulókhoz. Az operaív törzs kormányzati felhatalmazást kapott, hogy a kellő faanyagot állítsa elő, és erre a pénz is félre van téve. Felhívta a figyelmet arra,, vörös kód van érvényben, ami az jelenti, hogy az összes szociális intézmény befogad fedél nélkül élőket. A kapacitás adott, az év folyamán végig be tudnak fogadni rászorulókat. A teljes adásról készült tudósításunkat ezen cikkben tudja elolvasni.

@viktor_a_tiktokon Ez volt a heti rádióban - aki hajnalban lemaradt, érdemes visszahallgatni. 📻 #orbanviktor #miniszterelnok #fyp ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square A tél legkeményebb időszaka

Így tették helyre a Tisza közlekedési szakértőjét, aki szerint szexistán takarítják Budapesten a havat + videó

A tél legkeményebb időszaka 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekszubjektivitás

Három pillér

Czopf Áron avatarja

A közösségi média önmagunk keresésének, fogyasztásának és elemésztésének páratlan eszköze, a szubjektivitás temploma, piaca és fóruma is egyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu