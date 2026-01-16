Orbán Viktor: Kiálltuk a próbát + videó

– Aki esetleg lemaradt, mi volt a rádióban a legfontosabb téma? – szegezték a kérdést Orbán Viktornak a péntek reggeli, Kossuth rádiónak adott interjúja után. A miniszterelnök TikTok-videójában azt válaszolta, hogy Magyarország a hópróbát kiállta. – Legalábbis az első felvonást kivédtük, de készülni kell, mert könnyen lehet második és harmadik felvonás is. Megköszöntem mindenkinek, aki segített, akár a fegyelmével, akár a türelmével. Akik meg ténylegesen a baj elhárításán dolgoztak, a mentők, a katasztrófavédelmisek, az orvosok, a rendőrök és a katonák, nekik meg külön is köszönöm, hogy éjjel-nappal rendelkezésünkre álltak – hangsúlyozta kormányfő, majd kijelentette: – Kiálltuk a próbát.

Orbán Viktor szerint az ország kiállta a rendkívüli téli időjárás próbáját (Forrás: Facebook)

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a péntek reggeli interjúban a miniszterelnök úgy vélte, a lakosság is türelmes és fegyelmezett volt. Szerinte az elhárítási munkákban sokat segített a korábbi tapasztalat.

„Ezek a dossziék megvannak, és az operatív törzs megalakulása is jó ütemben kezdődött, a belügyminiszter pedig garantálni tudta a folyamatot. Jelezte, nincs vége, ónos eső bármikor jöhet”

– hívta fel a figyelmet.

A fűtéssel kapcsolatban elmondta, a hazai tározók, a gáz- és energiatartalék szempontjából az éves fogyasztás negyven százalékánál magasabb tartalékkal kezdték meg a telet, nem akadt el az ország gázellátása, így nem vagyunk bajban. Jelezte, a tűzifaprogramban a támogatást megduplázták, és hatékonyabb rendszerben jut el a fa a rászorulókhoz. Az operaív törzs kormányzati felhatalmazást kapott, hogy a kellő faanyagot állítsa elő, és erre a pénz is félre van téve. Felhívta a figyelmet arra,, vörös kód van érvényben, ami az jelenti, hogy az összes szociális intézmény befogad fedél nélkül élőket. A kapacitás adott, az év folyamán végig be tudnak fogadni rászorulókat. A teljes adásról készült tudósításunkat ezen cikkben tudja elolvasni.