ukrajnaeurópai unióeurópai bizottságursula von der leyen

Von der Leyen már holnap felvenné Ukrajnát az unióba

Az Európai Bizottság elnöke egyre sürgetőbb hangnemben beszél Ukrajna uniós csatlakozásáról, miközben a korábban emlegetett 2030-as céldátumból már 2027 lett. Ursula von der Leyen már nem távoli lehetőségként, hanem az EU közeli jövőjeként hivatkozik Ukrajnára. Brüsszelből egyre erősebb a politikai nyomás, noha Ukrajna továbbra sem felel meg az uniós tagság feltételeinek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 12:28
Az ukrán elnök és az Európai Bizottság elnöke Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Biztosság elnöke, Ursula von der Leyen a soros ciprusi elnökség számára is egyértelművé tette a követendő irányt. Elvárja a migrációs paktum végrehajtását, Ukrajna háborús támogatásának folytatását és az ország gyorsított EU-csatlakozásának előmozdítását.

Von der Leyen és a ciprusi elnök, Níkosz Hrisztodulídisz
Fotó: AFP

Az EU Tanácsának elnökségét félévente más-más uniós tagállam adja. E féléves időszak során a Tanács minden szintjén a soros elnökség vezeti az üléseket. 2026-tal Ciprus vette át az elnökségét, aki az „Autonóm unió – nyitottan a világra” mottó jegyében az unió önállóbbá válására fog törekedni. 

Von der Leyen kijelölte az utat Ciprus számára

Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy tartós és erős támogatásra van szükség annak érdekében, hogy Ukrajna ne csak a fronton, hanem a tárgyalások során is előnyösebb helyzetbe kerüljön, és megerősítette:

Az ukrán EU-tagság kérdését továbbra is prioritásként kell kezelni. Azt is elismerte, hogy Ukrajna jelenlegi igényei rendkívül nagyok.

Utalt rá, hogy Európai Unió a háború kezdete óta már 193 milliárd eurót fordított erre a célra, majd hozzátette, a ciprusi elnökség meghatározó szerepet játszik majd abban, hogy az uniós intézmények mielőbb megállapodjanak a Kijevnek szánt újabb, 90 milliárd eurós hitelről. 

Gyorsítópályán Ukrajna EU-s csatlakozása

Noha Ukrajna továbbra sem felel meg az uniós tagság feltételeinek, Kijev és Brüsszel gyorsítópályára tették az ukrán EU-s csatlakozást. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nyíltan az EU jövőjének részeként beszél Ukrajnáról, és egyre erősebb nyomást helyez a közösségre, hogy példátlan gyorsasággal valósítsák meg a háborúban álló ország uniós csatlakozását. Ukrajnában milliárdok tűnnek el, Kijev gyorsított felvétele mégis napirenden van, és Ukrajna már 2027 elején EU-tag lehet. A Financial Times értesülései alapján ez szerepel az ukrán–európai béketervtervezetben.

A gyorsított ukrán csatlakozása alapjaiban alakítaná át az Európai Unió bővítési gyakorlatát. Ukrajna ugyanis eddig egyetlen tárgyalási fejezetet sem zárt le a tagsághoz szükséges több mint harminc közül, miközben a tervezetben szereplő ütemezés felülírná az EU eddigi, érdemalapú csatlakozási rendszerét.

Hogyan lett a 2030-as céldátumból 2027?

2025 elején Ursula von der Leyen még arról beszélt, hogy Ukrajna akár már 2030-ban csatlakozhat az Európai Unióhoz, ha a reformokat megfelelő ütemben folytatja. Az optimista nyilatkozat válasz volt Gitanas Nauseda litván elnök javaslatára, aki 2030. január 1-jét tűzte ki céldátumnak. 

Fél év sem telt el, és tavaly nyáron Olha Sztefanyisina ukrán miniszterelnök-helyettes már 2027-es céldátumról beszélt. A kijelentésre akkor Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is reagált: 

az ukrán miniszterelnök-helyettes azt mondta, hogy 2027-ig megtörténik a csatlakozás. Nyilvánvalóan nem véletlenül mondta ezt.

Továbbra is gyorsítópályán halad előre Ukrajna 

Nemrég az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az EU kilencvenmilliárdos hitelt vesz fel a háborús ország finanszírozására, Marta Kos bővítési biztos pedig sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy ebből a hitelből felkészítik majd Ukrajnát a blokkhoz való csatlakozásra. 

Brüsszel tervei azonban szembemennek a magyar érdekkel, és a következő néhány hónap Magyarországon létfontosságú lesz, hiszen csak a nemzeti kormány áll a brüsszeli háborús és migrációs tervek útjában.

Borítókép: Az ukrán elnök és az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

