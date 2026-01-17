Von der Leyen már holnap felvenné Ukrajnát az unióba

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Biztosság elnöke, Ursula von der Leyen a soros ciprusi elnökség számára is egyértelművé tette a követendő irányt. Elvárja a migrációs paktum végrehajtását, Ukrajna háborús támogatásának folytatását és az ország gyorsított EU-csatlakozásának előmozdítását.

Von der Leyen és a ciprusi elnök, Níkosz Hrisztodulídisz

Fotó: AFP

Az EU Tanácsának elnökségét félévente más-más uniós tagállam adja. E féléves időszak során a Tanács minden szintjén a soros elnökség vezeti az üléseket. 2026-tal Ciprus vette át az elnökségét, aki az „Autonóm unió – nyitottan a világra” mottó jegyében az unió önállóbbá válására fog törekedni.