Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint egyes államok nemrég elvesztették a tájékozódási képességüket, és más országok területeire formálnak igényt – számolt be cikkében a Ria Novosztyi.
Szergej Lavrov: Egyes nyugati országok elvesztették a realitásérzéküket
Szergej Lavrov szerint egyes nyugati országok elvesztették a realitásérzéküket, és jogalap nélkül formálnak igényt más államok területeire. Az orosz külügyminiszter ezt egy tanácskozáson jelentette ki, példaként pedig egy amerikai nyilatkozatot említett. Lavrov úgy látja, hogy az ilyen kijelentések figyelmen kívül hagyják a nemzetközi jogi alapokat.
Egyes országok elvesztették a tájékozódási képességüket, és most nyíltan hangoztatják igényüket bizonyos területekre anélkül, hogy bármiféle jogi alapot szolgáltatnának a terveikhez
– mondta az Orosz Nemzetközi Ügyek Tanácsának közgyűlésén.
Példaként a miniszter az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio egyik legutóbbi nyilatkozatát említette.
Egy, a közel-keleti konfliktus rendezésével kapcsolatos kérdésre válaszolva Rubio azt mondta, hogy minden Iránon múlik. Véleménye szerint Teherán a Hormuzi-szoros blokkolásával súlyosan megsérti a nemzetközi normákat.
Marco Rubio bírálta a NATO-szövetségeseket
Korábbi cikkünkben írtunk róla, hogy az amerikai külügyminiszter kijelentette: az ukrajnai háború nem az Egyesült Államok konfliktusa, Washington mégis a legtöbb támogatást nyújtotta. Marco Rubio bírálta a NATO-szövetségeseket, amiért szerinte aránytalanul számítanak az amerikai segítségre egy Európán kívüli háborúban. Hangsúlyozta: a Hormuzi-szoros biztonságának helyreállítása elsősorban az érintett országok feladata.
Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!