Szergej Lavrovnemzetközi jogEgyesült Államok

Szergej Lavrov: Egyes nyugati országok elvesztették a realitásérzéküket

Szergej Lavrov szerint egyes nyugati országok elvesztették a realitásérzéküket, és jogalap nélkül formálnak igényt más államok területeire. Az orosz külügyminiszter ezt egy tanácskozáson jelentette ki, példaként pedig egy amerikai nyilatkozatot említett. Lavrov úgy látja, hogy az ilyen kijelentések figyelmen kívül hagyják a nemzetközi jogi alapokat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 20:59
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Forrás: AFP
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint egyes államok nemrég elvesztették a tájékozódási képességüket, és más országok területeire formálnak igényt – számolt be cikkében a Ria Novosztyi.

Szergej Lavrov lesújtó kritikájában alkotott kórképet a világpolitikáról. Fotó:  AFP

Egyes országok elvesztették a tájékozódási képességüket, és most nyíltan hangoztatják igényüket bizonyos területekre anélkül, hogy bármiféle jogi alapot szolgáltatnának a terveikhez

– mondta az Orosz Nemzetközi Ügyek Tanácsának közgyűlésén.

Példaként a miniszter az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio egyik legutóbbi nyilatkozatát említette.

Egy, a közel-keleti konfliktus rendezésével kapcsolatos kérdésre válaszolva Rubio azt mondta, hogy minden Iránon múlik. Véleménye szerint Teherán a Hormuzi-szoros blokkolásával súlyosan megsérti a nemzetközi normákat.

 

Marco Rubio bírálta a NATO-szövetségeseket

Korábbi cikkünkben írtunk róla, hogy az amerikai külügyminiszter kijelentette: az ukrajnai háború nem az Egyesült Államok konfliktusa, Washington mégis a legtöbb támogatást nyújtotta. Marco Rubio bírálta a NATO-szövetségeseket, amiért szerinte aránytalanul számítanak az amerikai segítségre egy Európán kívüli háborúban. Hangsúlyozta: a Hormuzi-szoros biztonságának helyreállítása elsősorban az érintett országok feladata.

 

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu