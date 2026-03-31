Tömegével jelentkeznek külföldiek az orosz sereghez

Ukrajna szerint már több tízezer külföldi harcol Oroszország oldalán az ország elleni háborúban, ami jelentős növekedés a tavaly novemberi adatokhoz képest. A jelentések alapján Moszkva világszerte, legalább 135 országból toboroz fegyvereseket az orosz hadsereg számára, köztük az arab térség számos államából, miközben a harcosok közel fele Ázsiából érkezik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 8:28
Újonc orosz katonák Forrás: AFP
Kijev arról számolt be, hogy 2026. március 30-ig összesen 27 407 olyan külföldi állampolgárt azonosítottak, akik az orosz oldalon vesznek részt az Ukrajna elleni háborúban. Ez számottevő emelkedést jelent a novemberben mért, valamivel 18 ezer feletti adathoz képest. Moszkva legalább 135 különböző országból szervez be harcosokat – számolt be róla cikkében az Origo.

Ezrével jelentkeznek külföldiek az orosz sereghez Fotó: AFP

Az illetékes központ tájékoztatása alapján a toborzás az arab térségre is kiterjed, több észak-afrikai és közel-keleti ország érintettségével.

A március 30-án kiadott közlemény kiemeli: Egyiptom, Jemen, Szomália, Irak, Algéria, Szíria, Marokkó és Jordánia is azon országok közé tartozik, amelyek állampolgárait az Oroszországi Föderáció bevonja a háborúba.

Március elején a központ arról adott hírt, hogy az azonosított külföldi harcosok közel fele Ázsiából érkezik, ugyanakkor az Európai Unió tagállamaiban, például Olaszországban is találtak toborzott személyeket.

Dmitro Usov dandártábornok, a koordinációs központ titkára novemberben arról beszélt, hogy Oroszország 2023 óta világméretű toborzási rendszert épített ki a harctéri veszteségek pótlására, és a külföldiek által kötött szerződések száma havi több százról több ezerre nőtt. A központ szerint a külföldi katonákra vonatkozó információk jelentős részét elfogásuk után rögzítik, többek között az Ukrajna „I Want to Live” programján keresztül, amely a megadásra ösztönzi az orosz oldalon harcolókat. 

Jelenleg több száz külföldi van ukrán fogságban, és számuk folyamatosan emelkedik.

Az ukrán védelmi erők hetente egy-három harmadik országbeli személyt ejtenek foglyul, akiket a központ állítása szerint a Kreml vezetése gyakorlatilag a biztos halálba küld.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
