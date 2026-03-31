Tömegével jelentkeznek külföldiek az orosz sereghez

Kijev arról számolt be, hogy 2026. március 30-ig összesen 27 407 olyan külföldi állampolgárt azonosítottak, akik az orosz oldalon vesznek részt az Ukrajna elleni háborúban. Ez számottevő emelkedést jelent a novemberben mért, valamivel 18 ezer feletti adathoz képest. Moszkva legalább 135 különböző országból szervez be harcosokat – számolt be róla cikkében az Origo.

Ezrével jelentkeznek külföldiek az orosz sereghez Fotó: AFP

Az illetékes központ tájékoztatása alapján a toborzás az arab térségre is kiterjed, több észak-afrikai és közel-keleti ország érintettségével.

A március 30-án kiadott közlemény kiemeli: Egyiptom, Jemen, Szomália, Irak, Algéria, Szíria, Marokkó és Jordánia is azon országok közé tartozik, amelyek állampolgárait az Oroszországi Föderáció bevonja a háborúba.

Március elején a központ arról adott hírt, hogy az azonosított külföldi harcosok közel fele Ázsiából érkezik, ugyanakkor az Európai Unió tagállamaiban, például Olaszországban is találtak toborzott személyeket.

Dmitro Usov dandártábornok, a koordinációs központ titkára novemberben arról beszélt, hogy Oroszország 2023 óta világméretű toborzási rendszert épített ki a harctéri veszteségek pótlására, és a külföldiek által kötött szerződések száma havi több százról több ezerre nőtt. A központ szerint a külföldi katonákra vonatkozó információk jelentős részét elfogásuk után rögzítik, többek között az Ukrajna „I Want to Live” programján keresztül, amely a megadásra ösztönzi az orosz oldalon harcolókat.

Jelenleg több száz külföldi van ukrán fogságban, és számuk folyamatosan emelkedik.

Az ukrán védelmi erők hetente egy-három harmadik országbeli személyt ejtenek foglyul, akiket a központ állítása szerint a Kreml vezetése gyakorlatilag a biztos halálba küld.

