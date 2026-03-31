Forrong a Közel-Kelet: iráni dróntámadás ért egy olajtankert Dubajban

Iráni dróntámadásban találat ért egy kuvaiti olajszállító hajót Dubajban, a hajón tűz keletkezett, de senki nem sérült meg – közölte kedden a kuvaiti állami olajvállalat (KPC), amelyet a KUNA hírügynökség idézett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 7:49
Teherhajó – illusztráció (Fotó: AFP)
A dubaji hatóságok megerősítették, hogy a hajót iráni dróntámadás érte, és tengeri tűzoltó csoportokat küldtek a tűz megfékezésére. Hozzátették, hogy a legénység 24 tagja biztonságban van.

Iráni dróntámadás ért egy tankert Dubajban – illusztráció (Fotó: AFP)

A kuvaiti cég közölte, hogy a tüzet eloltották, de még folyik a károk értékelése az al-Szalmi hajón. Hozzátette, hogy a tanker körzetében olajszennyezéstől tartanak.

A Lloyd's biztosító adatai szerint a Kuvaitban és Szaúd-Arábiában megrakodott hajó Kínába tartott.

Az iráni hatóságok egyelőre nem kommentálták a támadást.

A dubaji kormányzat sajtóirodája kedd hajnalban azt is közölte, hogy az emírségben négyen megsérültek a levegőben lelőtt támadó drónok darabjaitól. 

A közlés szerint a maradványok egy házra estek rá, ahol tűz keletkezett. A sérültek állapota nem súlyos.

Donald Trump választ ígér

Donald Trump amerikai elnök pedig rövid időn belüli választ helyezett kilátásba az Izrael legnagyobb olajfinomítóját ért iráni támadás nyomán egy hétfőn adott interjúban.

A New York Post című napilapnak Donald Trump arról is beszélt, hogy hamarosan kiderül, az iráni parlament elnöke hajlandó-e együttműködni az Egyesült Államokkal a konfliktus lezárásának érdekében. 

Meg fogjuk tudni. Egy héten belül tudatni fogom

– fogalmazott az amerikai elnök Baker Kalibaf, a teheráni törvényhozás elnökének szerepével kapcsolatban. „Teljes rezsimváltás ment végbe, mert a múlt rezsimjei nincsenek többé, és emberek teljesen új körével egyeztetünk, akik eddig sokkal észszerűbben viselkednek” – jelentette ki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
