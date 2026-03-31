Forrong a Közel-Kelet: iráni dróntámadás ért egy olajtankert Dubajban

Az iráni hatóságok egyelőre nem kommentálták a támadást.

A dubaji kormányzat sajtóirodája kedd hajnalban azt is közölte, hogy az emírségben négyen megsérültek a levegőben lelőtt támadó drónok darabjaitól.

A közlés szerint a maradványok egy házra estek rá, ahol tűz keletkezett. A sérültek állapota nem súlyos.

🇦🇪🇰🇼 UPDATE: The tanker struck off Dubai has been identified as the Al-Salmi, a Kuwaiti VLCC (Very Large Crude Carrier), 333 meters long, with a capacity of 319,660 tonnes. Operated by Kuwait Oil Tanker Company, a subsidiary of Kuwait Petroleum Corporation.



The vessel was fully… https://t.co/LWngjB6WFD pic.twitter.com/8pfzUIsWIR — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 30, 2026

Donald Trump választ ígér

Donald Trump amerikai elnök pedig rövid időn belüli választ helyezett kilátásba az Izrael legnagyobb olajfinomítóját ért iráni támadás nyomán egy hétfőn adott interjúban.

A New York Post című napilapnak Donald Trump arról is beszélt, hogy hamarosan kiderül, az iráni parlament elnöke hajlandó-e együttműködni az Egyesült Államokkal a konfliktus lezárásának érdekében.