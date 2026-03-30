Trump nem kertelt: bejelentést tett az iráni olajról

Donald Trump amerikai elnök szerint „sok lehetőség” áll az Egyesült Államok előtt, és elképzelhető a Perzsa-öbölben fekvő sziget megszállása, amelyen keresztül Irán olajexportjának mintegy kilencven százaléka halad át. Hozzátette: egy ilyen lépés tartós katonai jelenlétet igényelne.

(Fotó: AFP)

Az elnök úgy vélekedett, hogy az iráni védelem a szigeten gyenge, és azt az amerikai erők „nagyon könnyen” elfoglalhatnák.

Trump az interjúban arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok eddig mintegy 13 ezer célpontot támadott Iránban, és „még körülbelül háromezer célpont” maradt hátra. Egyúttal jelezte, hogy a pakisztáni közvetítéssel zajló közvetett amerikai-iráni tárgyalások előrehaladást mutatnak, és egy megállapodás „viszonylag gyorsan” létrejöhet.

Az amerikai Központi Parancsnokság szombaton bejelentette, hogy több mint 3500 katona, köztük 2500 tengerészgyalogos érkezett a Közel-Keletre. Washington új határidőt szabott Teheránnak a háború lezárását célzó egyezség elfogadására; ennek lejárta után az Egyesült Államok további csapásokat helyezett kilátásba az iráni energiaszektor ellen.

Miért kulcsfontosságú a Kharg-sziget az iráni olajexportban? A Perzsa-öböl északi régiójában található apró korallsziget az iráni olajkivitel, azon keresztül pedig az ország egyik gazdasági fundamentuma, az olajexport leállása súlyos csapással érne fel Teheránnak. Bár Trump elnök arról beszélt, hogy az amerikai erők könnyen el tudnák foglalni a szigetet, melynek olajinfrastruktúráját még nem, de katonai létesítményeit már érték csapások, egyes elemzők ennél óvatosabban fogalmaznak, és azt jelzik, hogy egy szárazföldi támadás a szigeten kockázatai lépés lenne. A rendelkezésre álló információk alapján Washingtonban még nem hoztak döntést a kérdésben – a részletekért az Origón megjelent összeállítást ajánljuk.

Hajózhatnak az olajtankerek Kubába

Donald Trump Kubából is beszélt a kőolajjal összefüggésben, amikor az Air Force One fedélzetén jelezte, hozzájárul, hogy egy orosz tanker nyersolajat szállítson az energiaválsággal küzdő országba.