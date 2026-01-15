Amerikára figyel az OPEC – Trumpnak nagy tervei vannak Venezuelával

Donald Trump elnök egyértelművé tette, hogy ki akarja aknázni Venezuela hatalmas olajkészleteit. Trump múlt pénteken kijelentette, hogy az olajipar (amerikai vállalatok) legalább százmilliárd dollárt fektetnek be Venezuela meggyengült energiaágazatának újjáépítésébe. Az elnök szavait megerősíti, hogy az Egyesült Államok már meglépte az első venezuelai olajeladását, amelynek értéke ötszázmillió dollár volt – erről egy amerikai kormányzati tisztviselő beszélt a CNN-nek. Az is kiderült, hogy a következő napokban és hetekben további olajeladásokra lehet számítani. Kérdés persze, hogy ez hogyan befolyásolja az olaj világpiaci árát.

Trump elnök a Reuters hírügynökségnek adott interjúban annak a véleményének adott hangot, hogy Venezuela számára előnyösebb volna az OPEC-tagság fenntartása, de mint megjegyezte, nem tudja megítélni, hogy ez az Egyesült Államoknak is kedvező lenne-e.

Tekintettel arra, hogy az USA-nak vannak üzleti megfontolásai a latin-amerikai ország olajkészletével kapcsolatban.

Az amerikai elnök hozzátette, hogy a témát az amerikai kormányzat eddig nem vitatta meg a venezuelai féllel. Persze Venezuela az OPEC alapító tagja, a világ egyik legnagyobb nyersolajkészletével rendelkezik, ám a gazdasági válság és a szankciók miatt az elmúlt években drasztikusan visszaesett a kitermelése.

Trump kormánya a hónap elején Nicolás Maduro elnök eltávolításával végrehajtott hatalomváltást követően az ország olajiparának ellenőrzésére törekszik az ágazat újjáépítése és a caracasi kormányra gyakorolt nyomás érdekében.

Donald Trump arra a kérdésre, hogy egy amerikai befolyás alatt álló ország betartaná-e az OPEC kitermelési kvótáit, Trump azt felelte, a felvetés korai, és nem az ő hatásköre.

Az amerikai ellenőrzés és a jövőbeli kapacitásbővítő beruházások feszültséget okozhatnak az OPEC-en belül, különösen akkor, ha Washington a termelés növelését szorgalmazza, miközben a kartell az árak támogatása érdekében annak visszafogására készül.