Amerikai befektető tett ajánlatot az Északi Áramlat 2-re

Miközben Brüsszel és Berlin az orosz energiafüggőség végleges felszámolásán dolgozik, egy amerikai nagyvállalkozó, Stephen P. Lynch meglepő javaslattal állt elő. Az Egyesült Államok szerezze meg az Északi Áramlat 2 vezeték tulajdonjogát, hogy így – közvetve – újraindulhasson az orosz gázszállítás Németországba. Lynch a New York Times beszámolója szerint nemcsak a Trump-kormányzatnak mutatta be elképzelését, hanem május 6-án a német gazdasági minisztérium tisztviselőinek is.

Stephen P. Lynch szerint az Egyesült Államok irányításával indulhatna újra a vezeték

Orosz gáz érkezne az Egyesült Államok segítségével

Lynch terve szerint a vezeték amerikai jogi személyhez kerülne, így Európa közvetlenül nem az orosz állami cégekkel üzletelne, mégis visszatérhetne az olcsó földgázhoz. A befektető szerint ez „energiabiztonsági szempontból előnyös lenne a Nyugatnak”, mivel így jobban ellenőrizhetővé válna az orosz export.

Úgy véli, idővel a németek is be fogják látni, hogy gazdasági szempontból érdemes visszatérni a gázimporthoz.

A német kormány azonban egyelőre szkeptikus. A tárgyalásokon részt vevő tisztviselők a New York Times szerint többek közt azt kérdezték, hogyan kívánja Lynch elérni, hogy Berlin újra hozzájáruljon az orosz gázimporthoz, különösen egy olyan vezetéken, amely 2022-ben részben megsemmisült. A cikk szerint az ügy egyre élesebb ellentétet szülhet az Egyesült Államok és az Európai Unió között.