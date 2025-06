Donald Trump Friedrich Merz kancellárral tárgyalt

Trump szerint Merz nehéz tárgyalópartner

A beszélgetés a mai találkozóra terelődött. Trump úgy fogalmazott, hogy Merz „nagyon korrekt ember, akivel jó tárgyalni”.

Mi csak egy nagyon jó kapcsolatot szeretnénk

– mondta az elnök az Ovális Irodában újságíróknak. Hozzátette, hogy a kancellár „nehéz tárgyalópartner”, de tréfásan megjegyezte:

Merz nem is szeretné, ha azt mondanám, könnyű eset.

Majd hozzátette:

Jó kereskedelmi megállapodásunk lesz.

Szerinte ennek a kereteit főleg az Európai Unió fogja megszabni, azonban Németországnak is szerepe lesz a folyamatban. Amikor arról kérdezték, Németország eleget tesz-e a védelmi kötelezettségeinek, Trump úgy válaszolt, hogy Berlin most már több pénzt költ hadseregre, amit pozitív fejleménynek tart. Ezután egy második világháborúra utaló tréfát engedett meg magának:

Azt mondták, soha ne engedjük, hogy Németország újra felfegyverkezzen.

Majd hozzátette, hogy Németország újrafegyverzése jó dolog, „legalábbis egy bizonyos pontig”.

Figyelni fogunk

– mondta, majd jelezte a teremben ülőknek, hogy csak viccelt.

Friedrich Merz Ukrajna mellett foglalt állást

Donald Trump elmondta, hogy az ukrajnai háború sosem robbant volna ki, ha ő lett volna az elnök.

Már régóta mondom, hogy ebben a háborúban sokkal több a halott, mint amit a hírekben közölnek. Vagy amit őszintén szólva bármelyik fél elismer. Ez egy nagyon szomorú dolog

– mondta az amerikai elnök. Eközben Friedrich Merz német kancellár így fogalmazott:

Azért vagyok itt, hogy később önnel is megbeszéljem, hogyan tudnánk hozzájárulni az orosz invázió befejezéséhez.

Merz emlékeztetett, hogy másnap van a normandiai partraszállás évfordulója, mire Trump viccesen megjegyezte:

Az nem volt kellemes nap az önök számára.

A német kancellár Ukrajna támogatására terelte a beszélgetést.

Ön is tudja, hogy támogattuk Ukrajnát, és hogy az Európai Unió további nyomást akar gyakorolni Oroszországra. Erről beszélnünk kell.

– mondta.

Beszélni fogunk róla

– válaszolta Trump. A beszélgetés során Trumpot arról is kérdezték, hogy elnökként vezetne-e be újabb szankciókat Oroszországgal szemben. Válaszában hangsúlyozta, hogy „nagyon, nagyon keményen” lépne fel, ha úgy látja, hogy a háború lezárására nincs kilátás. Ugyanakkor Ukrajnának is üzent:

Őszintén szólva, akár mindkét fél ellen is lehetne, mert ehhez ketten kellenek.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)