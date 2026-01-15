horváth lászlókábítószerkormánybiztos

Megkezdődött a drogfészkek felszámolása, üzleteket zártak be + videó

Már két üzletet ideiglenesen bezártak annak az új kormányrendeletnek az alapján, amely január elején lépett hatályba, és hatékonyabb eszközöket ad a rendőrség kezébe a drogfészkek felszámolására – közölte Horváth László kormánybiztos.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 19:19
Illusztráció Fotó: Mehes Daniel Forrás: Shutterstock
Horváth László országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos közösségi oldalára feltett videójában arról beszél, hogy már kézzelfogható eredményeket hozott az az új kormányrendelet, amely január elején lépett hatályba, s amely további hatékony eszközt adott a rendőrség kezébe a drogfészkek felszámolásához.

Horváth László, országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Fotó: Facebook

A kormánybiztos közlése szerint az új szabályozás alkalmazásával eddig két üzletet zártak be ideiglenesen. 

Mint hangsúlyozta, a várakozásokkal ellentétben nem szórakozóhelyek vagy klubok érintettek, hanem egy kisállat-kereskedés Kazincbarcikán, ahol marihuánával és kristállyal kereskedtek, valamint egy étterem Dorogon, ahol marihuánát és kokaint árultak. Az étterem üzemeltetője és üzlettársa már gyanúsítottként szerepel az eljárásban.

Horváth László leszögezte: a kormány továbbra is zéró toleranciát alkalmaz a kábítószer-kereskedelemmel szemben. A drogfészkek felszámolását folytatják, céljuk pedig az, hogy a kábítószert kisöpörjék Magyarországról.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


