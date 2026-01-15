Megkezdődött a drogfészkek felszámolása, üzleteket zártak be + videó

Horváth László országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos közösségi oldalára feltett videójában arról beszél, hogy már kézzelfogható eredményeket hozott az az új kormányrendelet, amely január elején lépett hatályba, s amely további hatékony eszközt adott a rendőrség kezébe a drogfészkek felszámolásához.
A kormánybiztos közlése szerint az új szabályozás alkalmazásával eddig két üzletet zártak be ideiglenesen.
Mint hangsúlyozta, a várakozásokkal ellentétben nem szórakozóhelyek vagy klubok érintettek, hanem egy kisállat-kereskedés Kazincbarcikán, ahol marihuánával és kristállyal kereskedtek, valamint egy étterem Dorogon, ahol marihuánát és kokaint árultak. Az étterem üzemeltetője és üzlettársa már gyanúsítottként szerepel az eljárásban.
Horváth László leszögezte: a kormány továbbra is zéró toleranciát alkalmaz a kábítószer-kereskedelemmel szemben. A drogfészkek felszámolását folytatják, céljuk pedig az, hogy a kábítószert kisöpörjék Magyarországról.
