Diszkréten is jelezhetjük a bajt a BKK járatain

A BudapestGO-ban már chaten is elérhető a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat – tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

Forrás: Facebook/BKK – Budapesti Közlekedési Központ

Tavaly március óta az utasok az alkalmazáson keresztül már telefonon is kérhetnek segítséget rendészeti beavatkozást igénylő esetekben, augusztustól pedig az 1443-as ingyenes hívószámot tárcsázva is elérhető a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat (BUSZ).

Január 15-től tovább bővül a segítségkérés lehetősége: az utasok a BudapestGO-ban a chatfunkció használatával diszkréten jelezhetik, ha szennyezett ruházatú, ittas vagy bódult, másokat zavaró utassal találkoznak, vagy dohányzást, rendbontást, garázdaságot, egyéb rendészeti jellegű problémát tapasztalnak

– közölték.

A funkció élesítéséhez a felhasználóknak először frissíteniük kell az alkalmazást. Az új verziót megnyitva a menü információk és súgó pontjában érhető el a szolgáltatás, a használatához bejelentkezés és a helymeghatározás engedélyezése szükséges.

Bejelentéskor – amennyiben az utas járművön tartózkodik – kiválasztható az érintett járat, valamint listás és térképes megjelenítés segítségével a pontos megállóhely is.

Baleseteknél és azonnali veszélyt jelentő vészhelyzetekben továbbra is a 112-es segélyhívót kell hívni – figyelmeztetett a BKK.