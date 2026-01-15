Bokros Lajos szerint nonszensz, hogy van 13. havi nyugdíj, de titkolni kell, hogy megszüntetnék + videó

Egy kisebb párt rendezvényén tartott előadást 2024 novemberében Bokros Lajos, aki az utóbbi időszakban egyre gyakrabban bukkan fel a Tisza Párt hátországában. Az eseményt Hogyan állítható helyre Magyarország? címmel rendezték meg, azon az egykori pénzügyminiszter a gazdaság „gatyába rázására” vonatkozó elképzeléseit ismertette – írta meg az Ellenpont.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A lap beszámolója szerint Bokros Lajos előadásában a 13. havi nyugdíjat gazdasági értelemben nonszensznek nevezte. Cinikusan úgy fogalmazott: csak azoknak járna a juttatás, akik korábban tizenhárom havi nyugdíjjárulékot fizettek be – vagyis lényegében senkinek.

Bokros hosszan érvelt amellett, hogy az időseknek járó kedvezményt meg kellene szüntetni. Az Ellenpont kiemeli: Bokros szerint ugyanakkor mindezt nem szabad nyíltan felvállalni a választások előtt, ugyanis

a 13. havi nyugdíj eltörlésével nem lehetne választást nyerni, ezért a megszorításos terveket el kellene titkolni a választók elől.

Az egykori pénzügyminiszter az áfával kapcsolatban is határozott álláspontot fogalmazott meg. Az általános forgalmi adó csökkentését demagóg lépésnek nevezte, és kijelentette: nem tanácsolná egyetlen kormánynak sem a 27 százalékos áfa mérséklését. A lap szerint mindez azért is figyelemre méltó, mert ellentmond Magyar Péter korábbi kampányígéreteinek, amelyekben az áfacsökkentés is szerepelt.

Az Ellenpont felidézi: Bokros Lajos a 2010 előtti baloldali gazdaságpolitika egyik emblematikus alakja. Horn Gyula 1995-ben nevezte ki pénzügyminiszterré, majd Surányi György jegybankelnökkel együtt jegyezte a modern kori magyar történelem egyik legsúlyosabb megszorítócsomagját.

A Bokros-csomag következményeként befagytak a bérek, csökkentek a reáljövedelmek, megszűntek családtámogatások és meredeken nőtt az infláció.

A lap arra is emlékeztet: Bokros Lajos a megszorítócsomag után háttérbe szorult, majd évekkel később a Tisza Párt környezetében jelent meg újra. Kapcsolatát Magyar Péterékkel az is jelzi, hogy a közelmúltban a pártsajtóban,

a Kontroll stúdiójában vendégeskedett, ahol a közműcégek privatizációját és a tandíj bevezetését is méltatta.

Az Ellenpont szerint Bokros nincs egyedül a megszorításos elképzelésekkel. A Tisza körül feltűnő tanácsadók közül többen – köztük Surányi György, Petschnig Mária Zita és Simonovits András – korábban szintén a nyugdíjak csökkentése vagy megadóztatása mellett érveltek. A lap felhívja a figyelmet arra is, hogy a Tisza Párt kiszivárgott, több száz oldalas adócsomag-tervezetében szintén kritikus hangnemben írnak a nyugdíjemelésekről, így a 13. és 14. havi nyugdíjról is.

Borítókép: Bokros Lajos (Fotó: MTI/Kovács Tamás)