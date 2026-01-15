PS Riport – Szentkirályi Alexandra: Történelmi választás lesz, nem négy évről döntünk + videó

Vége a „Merjünk kicsik lenni!” politikának, mert attól tartunk, hogy valaki rácsap a kezünkre, ez már a múlté – fogalmazott Szentkirályi Alexandra. A Fidesz budapesti elnöke a Pestisrácok.hu podcastműsorában, a PS Riportban megosztotta élményeit a hétvégi Fidesz-kongresszusról, ahol konferansziéként szerepelt, de elmondta azt is, mennyire nincs elszigetelődve Orbán Viktor, akinek véleményét világszerte elismerik és megértik. Perutek János műsorvezető a fővárosi politikáról, a hólapátolásról és természetesen a közelgő választásról is kérdezte vendégét.

– Szeretjük és büszkék vagyunk Magyarországra, plusz erővé váltunk, a világ értelmesebb fele figyel arra, hogy mit mond Orbán Viktor miniszterelnök, aki mellett az USA elnöke is kiáll, de a világ vezetőivel is fontos és jó kapcsolata van – jelentette ki Szentkirályi Alexandra – Az, hogy hazánkat elismerik és tényezővé vált, az emberi faktornak, a hiteles tényezőnek, azaz Orbán Viktornak köszönhető.

A politikus szerint egy olyan országban, ahol sokáig kommunizmusban és szocializmusban éltek, sokkal nehezebb elfogadtatni az emberekkel, hogy igenis van véleményünk, véleményük, és beszéljenek róla, ne féljenek, mert elmúlt a „Merjünk kicsik lenni!” politikája, mert attól tartunk, hogy valaki rácsap a kezünkre.

A fővárosi politikával kapcsolatban megjegyezte azt is, hogy Karácsony Gergely semmit nem tud felmutatni, lényegében a jobboldali polgármestereknek és a kormány támogatásának köszönhető, hogy működni tud a város. A főpolgármester, mint egy „varázsló”, eltüntette a főpáros pénzét, hogy hol kell keresni, erről több elmélet is elhangzott a műsorban, ahogy a hóhelyzetről és a hólapátolásról is, amelyben az ellenzék álságos módon vett részt. Most fontos volt nekik a magyar emberek élete és életminősége, de amikor Brüsszelben kell dönteni a háborúról és a békéről, valamint a migránskérdésről, akkor rendszerint a magyarok ellen szavaznak, akkor nem fontos nekik honfitársaik jóléte – hangzott el a műsorban.

A műsorvezető és vendége rátértek a közelgő választásokra is. Szentkirályi Alexandra szerint történelmi voksolás előtt állunk, ugyanis nem csupán az elkövetkezendő négy évről lesz szó, hanem arról, hogy háborúba küldik-e fiainkat, elárasztják-e migránsokkal az országot.

Ha rosszul döntünk, az életünk is megváltozik, mégpedig nagyon rossz irányba. A politikus úgy fogalmazott, hogy minden tintapötty, amit a szavazólapra helyezünk, olyan lesz, mint egy homokszem a mérleg serpenyőjében, a jövőnk tőlünk függ, hogy nekünk vagy Brüsszelnek legyen jó.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)