A Tisza Párt áll a Mercosur-ügylet mögött

Élelmiszert előállítani nem lehet egyik percről a másikra; ez nem csupán iparág, hanem életforma és életvitel. Ha ezt a fundamentumot zúzzuk szét, a nemzeti szuverenitásunkat, önellátásunkat és alapvető biztonságunkat kockáztatjuk. A képlet a brüsszeli irodákban egyszerűnek tűnik, de megálljt kell parancsolni annak a gátlástalan politikai játszmának, amelyben Ursula von der Leyen a Mercosur-megállapodás aláírásával éppen a magyar agrárium és vidék jövőjét herdálja el, és aminek beláthatatlanul negatív következményei lesznek mindannyiunk asztalára nézve. Itt az ideje kimondani: az európai zöldtörekvések hiteltelenné válnak, ha közben az óceán túloldaláról hozatunk ellenőrizetlen, jóval nagyobb ökológiai lábnyommal terhelt árut, feláldozva a hazai termelőket.

A Mercosur-megállapodás – az EU és a dél-amerikai tömb (Brazília, Argentína, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela) közötti szabadkereskedelmi egyezmény – 2026 elejére a magyar agrárium egyik legnagyobb egzisztenciális fenyegetésévé vált. A kormány, az Agrárminisztérium és a Fidesz az első pillanattól kezdve következetesen harcol a Mercosur-egyezmény ellen, felismerve, hogy az nem csupán gazdasági, hanem szuverenitási kérdés is.

Az egyezmény lényege egy klasszikus, de aránytalan csereüzlet: az EU szeretné vámmentesen vagy kedvezményesen exportálni Dél-Amerikába az ipari termékeit, elsősorban az autókat, gépeket és vegyipari árucikkeket. Ennek fejében viszont az uniós piac kapuit szélesre tárják a dél-amerikai agrárium előtt.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hatalmas mennyiségű marhahús, baromfi, cukor, méz és etanol áramolhat be Európába olyan áron, amivel a szigorú uniós szabályok szerint termelő magyar gazdák képtelenek versenyezni. Csakhogy ami Brüsszelnek csupán statisztikai növekedés, az a magyar gazdának a végítélet.

Korgó gyomorral autót vezetni sem jó, és bizony korgó gyomorral nem tudjuk élvezni a gazdaság előnyeit. Éppen ezért látnunk kell, hogy minden tettünknek, így a Mercosur-megállapodásnak is következményei lesznek a hazai agráriumra nézve.