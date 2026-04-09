Új videó került elő Magyar Péter ötkertes botrányos randalírozásáról, Radnai Márk grimasza mindent visz + videó

A Mandiner cikke szerint új, eddig nem látott felvétel került elő a Magyar Péterhez kötött, két évvel ezelőtti ötkertes incidensről. A lap azt írta, hogy
a videó annak a férfinak a telefonjáról származik, akitől a verekedés után Magyar Péter a készüléket is elvette.
A cikk szerint az ügy a Lentulai Krisztián által vezetett Hotel Lentulai műsorban is szóba került, ahol a történteket és az előkerült felvétel hátterét is érintették. A Mandiner felidézte, hogy az Ötkertben történt incidens nyomán korábban már más videók is nyilvánosságra kerültek, most azonban sosem látott felvételeket is a nyilvánosság elé tárnak.
A cikk lényege az, hogy a lap szerint
az új felvétel további részleteket mutathat arról az éjszakáról, amikor szóváltás, majd dulakodás alakult ki, és amely miatt korábban garázdaság, illetve rongálás gyanúja is felmerült.
A felvételen bevillan Radnai Márk Tisza-alelnök vészjosló arckifejezése is. Ábrahám Róberték további videókat ígérnek.
