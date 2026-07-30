Nehéz napok várnak a Paksi Atomerőműre

A Paksi Atomerőműből a Dunába visszafolyó víznek le kell hűlnie annyira, hogy ne károsítsa a folyam élővilágát /Fotó: Mediaworks

Hozzátette, hogy azt viszont valóban érdemes vizsgálni, hogy Paks II saját műszaki rendszereivel lehetséges-e betartani a környezetvédelmi előírásokat az adott vízhozam és vízhőmérséklet mellett, és a változó körülményekre műszaki válaszokat kell adni. – A Paks II projektet megvalósító Roszatom világszerte rendkívül eltérő klimatikus környezetben épít és üzemeltet atomerőműveket. Egyes létesítményeket tengervízzel hűtenek, másoknál magas a páratartalom, vagy akár rendkívül hideg időjárási körülmények között kell biztosítani az atomerőművek folyamatos és biztonságos működését – mondta Hárfás Zsolt. Hangsúlyozta, hogy a paksi atomerőmű mostani teljesítménycsökkentése nem a reaktorok biztonságos hűtésének ellehetetlenülése miatt következett be, hanem a Duna környezetvédelmi hőmérsékleti korlátjának betartása érdekében.

Szerinte arra kell most válaszokat keresni, hogy miként biztosítható Magyarország villamosenergia-ellátása a következő 60-80 évben úgy, hogy közben a nukleáris biztonság, az ellátásbiztonság és a környezet védelme egyaránt garantált.