Mentőövet kaptak a francia reaktorok

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Ismét felmerült a dilemma, esetenként az olcsó áram fontosabb a folyók hőmérsékelténél.

Somogyi Orsolya
2026. 07. 14. 19:00
A franciaországi atomerőművek ismét megsínylik a hőhullámot. Fotó: FRANCOIS LAURENS Forrás: Hans Lucas
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Az olcsóbb termelés régiós érdek is

A francia sajtó arról is beszámol, hogy a mostani már a harmadik komoly hőhullám a régióban a májusi és a június végi történelmi forróság után. A tartós szárazság miatt a vízerőművek termelése is visszaesett, ami a nukleáris korlátozásokkal együtt felfelé tolja az európai azonnali árampiaci árakat. Ez is indokolja a folyók hőmérsékletét illető szabályozás enyhítését, hiszen így valamivel többet termelhetnek az atomerőművek.

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