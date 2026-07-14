Mentőövet kaptak a francia reaktorok

Az olcsóbb termelés régiós érdek is

A francia sajtó arról is beszámol, hogy a mostani már a harmadik komoly hőhullám a régióban a májusi és a június végi történelmi forróság után. A tartós szárazság miatt a vízerőművek termelése is visszaesett, ami a nukleáris korlátozásokkal együtt felfelé tolja az európai azonnali árampiaci árakat. Ez is indokolja a folyók hőmérsékletét illető szabályozás enyhítését, hiszen így valamivel többet termelhetnek az atomerőművek.