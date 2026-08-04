Bayer Zsolt: Örkény él!

Javaslatát az országgyűlés rövid vita után, melyben az illetékes miniszter is felszólalt, egyhangúan jóváhagyta, s így az törvényerőre emelkedett. (MTI)”

Tökéletes. Hibátlan. Dénes Dénes pedig behelyettesíthető bármelyik kormánypárti képviselővel illetve kormánytaggal, különös tekintettel a kormányfőre.

Örkény él. Én olvasok. Meleg van. Negyven fok. Lehet, megiszom egy fröccsöt...