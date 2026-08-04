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Bayer Zsolt: Örkény él!

Nyaralás. Szabadság. Nyár. Balaton.

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Bayer Zsolt
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örkénykönyvmti 2026. 08. 04. 11:36
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Javaslatát az országgyűlés rövid vita után, melyben az illetékes miniszter is felszólalt, egyhangúan jóváhagyta, s így az törvényerőre emelkedett. (MTI)”

 

Tökéletes. Hibátlan. Dénes Dénes pedig behelyettesíthető bármelyik kormánypárti képviselővel illetve kormánytaggal, különös tekintettel a kormányfőre.

Örkény él. Én olvasok. Meleg van. Negyven fok. Lehet, megiszom egy fröccsöt...

 

               
       
       
       

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