30 százalékos tulajdonrész, százmilliós adóbevétel - De ki viseli a szélerőművek kockázatát?

A 30 százalékos tulajdonrész valóban ajándék?

Itt a legnagyobb a félreértés veszélye. A 2026. augusztusi rendelettervezet nem ingyenes önkormányzati tulajdonrészről ír, hanem legfeljebb 30 százalékos vételi jogról. Ezt a lehetőséget a jogosult piaci értéken gyakorolhatja.

Egy 100 MW-os projekt esetébenben nagyjából 5 milliárd forint körül lehet egy 30 százalékos részesedés ára. Ez nem aprópénz egy magyar önkormányzatnak, különösen egy kisebb település esetében. Ha hitelből kell előteremteni ezt az összeget, akkor a kamatot és a törlesztést is ki kell majd gazdálkodni az osztalékbevételekből.

Az osztalék azonban nem egy fix, előre rögzített bevétel. Előbb működtetni kell az erőművet, fizetni kell a költségeket, adókat és hiteleket. A finanszírozó bank ráadásul bizonyos helyzetekben korlátozhatja is az osztalékfizetést. Jöhet gyengébb széljárás, alacsonyabb áramár, költségtúllépés, hálózati korlátozás vagy újabb tőkeigény.

Az első években, illetve a fent említett negatív forgatókönyvek esetén valószínű, hogy a projekt nem tud majd osztalékot fizetni. Egy ilyen esetben az önkormányzatnak más forrásból kell a kamatokat és törlesztést fizetni, mely akár adóemelést is jelenthet helyi szinten.

És akkor azzal az esettel nem is foglalkoztunk még, hogy mi történik akkor, ha az önkormányzat résztulajdonában lévő projekt csődbe megy, vagy peres ügyei lesznek. Ez ugyanis nem csak pénzügyi, de jogi kockázatokat is jelent a tulajdonos számára.

Éppen ezért az önkormányzati tulajdont nem tenném a helyi haszonmegosztás központi elemévé. Legyen lehetőség rá, de csak független pénzügyi, műszaki és jogi átvilágítás után. Egy ilyen esetben kiemelt jelentőségű lesz a kisebbségi tulajdonosi védelem, az auditjog, a hígulás elleni védelem, a kapcsolt ügyletek ellenőrzése. Emellett nem szabad megengedni olyan korlátozás nélküli póttőke-kötelezettséget, amely később a település alapfeladatainak finanszírozását veszélyeztetheti.