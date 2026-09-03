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Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Manfred Weber Budapesten tett ígéretet Magyar Péternek

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Dübörög a Magyar Péter-féle „kormányzás”, már számos változás tapasztalható Magyarországon a legkülönfélébb területeken. Publicistáink megpróbálták összeszedni mindazt, ami ezek közül az ország javára vált. Bayer Zsolt és Ambrózy Áron kitárgyalták Magyar Péter és Manfred Weber érdekes módon nem túl nagy médiafigyelmet kapó budapesti találkáját is, valamint megjósolták, a tapasztalatok szerint mi várható belátható időn belül akkor, ha a magyar kormány nem tágít az oroszellenes retorikából. Szó volt a média jelenlegi helyzetéről, valamint a Magyar Péterék által belengetett vagyonelkobzásokról is.

Magyar Nemzet
2026. 09. 03. 20:02
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