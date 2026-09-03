Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Manfred Weber Budapesten tett ígéretet Magyar Péternek
Dübörög a Magyar Péter-féle „kormányzás”, már számos változás tapasztalható Magyarországon a legkülönfélébb területeken. Publicistáink megpróbálták összeszedni mindazt, ami ezek közül az ország javára vált. Bayer Zsolt és Ambrózy Áron kitárgyalták Magyar Péter és Manfred Weber érdekes módon nem túl nagy médiafigyelmet kapó budapesti találkáját is, valamint megjósolták, a tapasztalatok szerint mi várható belátható időn belül akkor, ha a magyar kormány nem tágít az oroszellenes retorikából. Szó volt a média jelenlegi helyzetéről, valamint a Magyar Péterék által belengetett vagyonelkobzásokról is.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!